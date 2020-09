Viridiana Álvarez, la alpinista que tocó la cima del mundo y rompió un récord Guinness

La alpinista, conferencista y coach mexicana Viridiana Álvarez, se ha convertido en la primera mujer de América en subir el monte Everest, el K2 y el Kangchenjunga, haciéndose acreedora al Guinness World Records por haber llegado a la cima de las tres montañas más altas del mundo en un tiempo récord: un año y 364 días. Te puede interesar La moda en tiempos de pandemia desde la perspectiva Galo Bertín

Llegar a la cima representó una gran satisfacción, pero también sentía temor por llegar a casa viva. Foto: Cortesía

¿Cómo surge tu pasión por el montañismo?

Inició como un reto personal de hacer ejercicio. Renuncié a mi trabajo para dedicarme al montañismo. A los 28 años hice mi primera carrera y después un maratón, triatlón y bici de montaña. Un amigo subía montañas, y al ver sus fotografías, yo quería subir. A los 30 años subí el Pico de Orizaba y quise seguir escalando, pero montañas más grandes.

¿Qué sentiste cuando llegaste a las tres cimas más altas del mundo?

Es y será toda mi vida un momento muy gratificante estar en el punto más alto del planeta, el Everest; esta expedición duró 42 días, la llegada a la cima fue el día 40, es un proceso largo y muy desgastante. Todo ese proceso está lleno de incertidumbre, porque estando en la cima no sabes si vas a regresar. En la bajada es cuando ocurre el mayor índice de accidentes. Llegar a la cima representó una gran satisfacción, pero también sentía temor por llegar a casa viva. Estuve una hora y media contemplando el paisaje tan imponente. Navegar entre el esfuerzo, llegar a la meta en el Everest fue lo que me impulsó a subir las otras dos montañas.

¿Cuál de estas tres montañas ha sido la más desafiante para ti?

El K2, es más técnica y peligrosa; en el Everest fui la séptima mexicana y en el K2 fui la primera latinoamericana, ésta representa mucho más reto, pero fue una montaña que me enseñó mis límites a ocho mil metros de altura. Me tocó ver morir a gente en la expedición de 42 días y me preguntaba “¿cómo puedo seguir dando un paso adelante con la gente que fallecía? Es una contradicción que la razón no entiende, solamente el corazón lo puede sentir. La montaña, la analogía y la montaña la conjugo en mis conferencias actualmente.

El 11 de agosto, Viridiana recibió oficialmente el Récord Guinness. Foto: Cortesía

¿Cuánto tiempo te preparaste para subir las montañas y qué requiere el entrenamiento?

¿Cuánto tiempo te preparaste para subir las montañas y qué requiere el entrenamiento?

Es una preparación complicada, donde hay que tener acondicionamiento, conocimiento del equipo y la técnica, pero también hay una preparación de la mente. Para mí es una de las más importantes porque requieres de mucha fuerza mental, la mente es quien determina los pasos. Pasamos situaciones tan adversas donde estás varios días con tu propio ser.

La inteligencia emocional juega un papel importante en este deporte extremo, la elección de mis pensamientos es muy importante. La cima del Everest se escala de noche 19 horas, para llegar al amanecer al pico, entonces nada más puedes ver lo que alumbra tu lámpara, traes el oxígeno y sólo escuchas tu respiración.

¿Cómo es adentrarte 42 días en las montañas más peligrosas y grandes del mundo?

Es mágico, puedes experimentar una grandeza, pero al mismo tiempo sentirte tan pequeño. Son impresionantes los paisajes que albergan las montañas. Pero también existe el miedo y la incertidumbre de que venga una avalancha. Es una combinación de sentir la vida y la muerte a cada paso, y como ser humano, aferrarte a vivir para contarlo. Las montañas tienen vida y lo manifiestan con cada tormenta, avalancha y rocas que se desprenden.

Estar frente a una montaña te impone respeto y admiración. El poder estar en contacto y escuchar la naturaleza y conectarte contigo mismo es algo muy especial.

¿Qué significó recibir un Guinness World Records?

Me siento muy agradecida y bendecida de poder romper este record porque es una muestra de que cualquier persona puede cumplir sus metas. El reto de traerlo a México y donde todo el pronóstico estaba en contra, es una muestra de que cuando quieres algo, te apasiona y te esfuerzas, lo puedes lograr.

¿Qué desafíos enfrentaste?

El reto más importante no es conquistar la montaña, si no conquistarse a uno mismo

Platícanos de Líderes de Altura

Es una fundación que está enfocada en niños. Antes de la pandemia lo que iba a empezar a hacer era ir a escuelas públicas en las que su entorno es complicado, y poderles platicar la experiencia en las montañas, a través de valores, rompiendo paradigmas, con disciplina, perseverancia y esfuerzo de uno mismo. Es muy gratificante, ya que me permite dar parte de lo que yo he recibido.

¿Alguna vez te discriminaron por ser de las pocas mujeres que se dedican al montañismo?

Sí, los estereotipos con los que han caracterizado a la mujer, como ser el sexo débil o que su lugar es en casa, los sigo viendo reflejados aún en la lejanía de las montañas. Cada vez somos más las mujeres que estamos en las expediciones del Himalaya y eso me hace pensar que el día de mañana seremos más mujeres dándonos cuenta de que los límites están en la cabeza, no en el género.

En estos meses de confinamiento, ¿cómo fue tu entrenamiento?

Ha sido un reto muy grande para mí el tener que estar en casa por mucho tiempo sin salir, es algo a lo que no estoy acostumbrada, pero ha sido parte del aprendizaje, el adaptarse a lo que hay y sacar el mayor provecho. Mi entrenamiento se basa en ejercicios aeróbicos y de fuerza. Espero pronto volver a las montañas.

¿Que significa en tu vida las montañas y el montañismo?

La montaña es para mí es un espacio, una plataforma de crecimiento personal, reto, aventura, de conocerme a mí misma y ser mejor persona. “Cada vez somos más las mujeres que estamos en las expediciones del Himalaya”, dice la alpinista mexicana. Foto: Cortesía

Más datos

12 MUJERES EN EL MUNDO HAN ROTO ESTE RÉCORD

La alpinista conquistó las cimas del monte Everest, el K2 y el Kangchenjunga



Su frase:

El reto más importante no es conquistar la montaña, si no conquistarse a uno mismo”. Viridiana Álvarez

Por Isis Malherbe

Por Isis Malherbe

