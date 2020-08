Luego de que la modelo, Tania Ruiz Eichelmann pasó unos días con sus papás en San Luis Potosí y regresara a la Ciudad de México, presentó algunos síntomas de Covid–19; cuando sintió los primeros malestares la también pareja del expresidente Enrique Peña Nieto se realizó una prueba que resultó ser positiva.

Evidentemente y por recomendación médica, se puso en aislamiento y comunicó a sus padres quienes se encuentran en el estado potosino cuidando de su hija Carlotta, de 6 años. Tania Ruiz indicó que había perdido el sentido del olfato y el gusto, al igual que sufrió conjuntivitis, presión en el pecho, síntomas que la llevaron a realizar la prueba y confirmar el contagio.

De acuerdo el medio digital, ¡Hola!, su última publicación en Instagram fue el pasado 26 de julio cuando se sumó al challenge #WomenSupportingWomen, el cual compartió una foto en blanco y negro.

Durante la contingencia sanitaria, la modelo se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de esta red sociales, donde comparte pensamientos positivos con los que busca ayudar a sus fans a lidiar con el confinamiento, como lo ha venido haciendo.

Además, Tania ha aprovechado este tiempo para compartir herramienta que utiliza para mantenerse en equilibrio;

Finalmente, como el resto de las personas que cumplieron años después en marzo, su hija Carlotta celebró sus seis años y, con el objetivo de recordar este día, la modelo preparó un video en donde mostró fotos y grabaciones inéditas de la vida de su hija, al igual que en un acto de amor, reveló lo mucho que la quiere y estas fueron sus palabras

“Gracias por estas palabras que pude grabar cuando, a cada uno de la familia, nos llevaste en privado a decirnos unas palabras. Al salir, tus abuelos, con lágrimas me dijeron que tenía que grabarte. Gran sorpresa me lleve al escuchar estas palabras de tu corazón. Estos sentimientos tan profundos que, a tu corta edad, puedas expresar de mí, de esta manera. Las escucho una y otra vez. Quedarán grabas siempre en mi corazón y quise hacerte este video para agradecerte tantos momentos tan especiales, llenos de felicidad que me has dado desde mi embarazo, hasta estos 6 años”.