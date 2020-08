Ella es Regina Pavón, la mujer detrás de la cámara

Desde muy pequeña, Regina Pavón está familiarizada con las cámaras, pues cuando tenía aproximadamente dos años, comenzó a hacer comerciales: “La mejor amiga de mi mamá tenía una agencia de modelos”, comentó la actriz quien, a sus 21 años, ha comenzado a forjarse un nombre en el mundo de la actuación gracias a los diferentes papeles que ha hecho en cine y televisión en proyectos como No manches Frida, Monarca y más recientemente Oscuro deseo, serie que ha llegado a los primeros lugares de las listas de popularidad no sólo en México, sino alrededor del mundo.

La primera oportunidad como actriz que Regina tuvo fue en La patrona, telenovela protagonizada por Araceli Arámbula: “Yo hacía el personaje de ella de chiquita. Esa fue la primera vez que pisé un set, y fue como la magia de conocer y de darme cuenta que eso era a lo que me quería dedicar toda la vida”.

El trabajo más reciente de la actriz fue en la serie Oscuro deseo. Foto: Cortesía

Sin embargo, a pesar de que la joven de 21 años siente que ha tenido mucha suerte, pues considera que siempre ha estado en el lugar y con la gente correcta, su carrera no ha sido nada fácil: “Obviamente me han dicho que ‘no’ muchas veces. De los 100 castings que hagas, te vas a quedar en dos, y eso es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar. Es una carrera de resistencia y hay muchos factores que influyen para que te quedes en un proyecto. La primera vez que me rechazaron fue muy fuerte, porque me di cuenta que hay miles de personas que tenían el mismo sueño que yo”, recordó.

SU APOYO SIEMPRE

“Es muy difícil ser actor si tus papás no están contigo”, es como Regina hizo referencia a las personas de quienes siempre tuvo el apoyo, principalmente de su mamá, quien la impulsó a estudiar el resto de la secundaria de forma abierta, para que pudiera cursar la carrera de actuación en el CEA. “La verdad es que a mi papá le daba un poquito de miedo por todas las cosas que se dicen del medio, que al final sí suceden, pero mi mamá me acompañaba absolutamente a todos lados, y la verdad es que yo jamás tuve una mala experiencia, quizá porque siempre estuvo mi mamá conmigo, pero sí, siempre tuve su apoyo al 100 por ciento”.

Otra persona que fue fundamental en los inicios de su carrera fue su tía Lorena Álvarez, quien también es actriz: “Siempre fue como mi guía, mi ejemplo a seguir para poder saber cómo funcionaba el mundo de la actuación, porque era algo totalmente desconocido para mí. Fue como, literalmente, mi sensei, la que me explicaba todo”, dijo.

EL TRABAJO COMO ACTRIZ

“Tienes que prepararte física y emocionalmente. Es un entrenamiento para cada personaje”, dijo Regina al cuestionarla sobre la preparación que debe hacer como actriz, en la cual se enfoca en su salud mental: “Estar en terapia es algo que los actores debemos hacer, porque trabajamos con nuestras emociones”.

“Siendo actor todo suma. Siempre me gusta estar observando a la gente, porque construyo mis personajes con base en las referencias que tengo, a las experiencias, de los que la gente me ha platicado”, confesó la actriz para quien, por supuesto, el entrenamiento físico también ocupa una parte importante en la vida de un actor: “Debemos de estar entrenando constantemente, porque nuestro cuerpo tiene que estar listo para cualquier cosa que necesitemos hacer con el personaje que nos toque interpretar”. La actuación es la gasolina en la vida de Pavón. Foto: Cortesía

La actuación es la gasolina en la vida de Pavón, quien disfruta al máximo cada una de las facetas que integra esta increíble carrera, aunque hay dos cosas en particular que ama: “Lo que más me gusta es poder jugar a ser otra persona, es como crear a un ser humano y vivir su vida; y también hacer cosas que en la vida real no puedes hacer”.

Una de las cosas que esta carrera le ha brindado a Regina ha sido la oportunidad de conocer cosas de ella misma: “Como actor tienes que aprenderte a conocer tú primero, para poder crear un personaje. También aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como contemplar un árbol o poder estar con tu familia”, confesó, pues como actriz, ha tenido que aprender a poner prioridades y a perderse momentos familiares. Te puede interesar Todos hablan de ALEX SPEITZER, el actor del momento

LA PERSONA DETRÁS DE ZOÉ

El trabajo más reciente de la actriz fue en la serie Oscuro deseo, en la que le dio vida a Zoé, una joven de 18 años, quien comienza a descubrirse y se da cuenta que le gustan las mujeres, lo que para Regina fue todo un reto: “Me pareció muy importante porque yo, no siendo una persona del LGBT, quería interpretarlo de la manera más digna posible, con respeto, investigando, platicando con amigos que son parte de la comunidad, sobre cómo se habían sentido, sobre sus procesos, para poder hacerlo de una manera respetuosa y profesional”.

Sin embargo, más allá de su papel como Zoé, el mensaje que la actriz manda a los jóvenes con este personaje es muy claro: “Al final, si algún chavito está pasando por este proceso y que, en el momento en el que esté viendo la serie, se de cuenta que no hay camino más sencillo que ser uno mismo, independientemente de lo que opinen los demás. Aunque al principio todo parezca oscuro y creas que es más fácil no ser feliz y mejor aguantarte, y ocultar lo que realmente eres, en realidad no lo es, porque el camino más fácil siempre es el ser feliz, aunque al principio no lo parezca, no debe de importarnos lo que opinen los demás”, concluyó.

Por Daniela Zambrano

lctl

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?