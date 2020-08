Pamela Jean y nos habla del poder de la persuasión

Pamela tomó cursos de actuación, canto, locución, conducción y proyección artística, ya que tenía un gusto por el mundo del espectáculo, sin embargo, después de cursar la carrera de Comunicación en la Anáhuac, surgió su interés por este ámbito.

La versatilidad de la comunicóloga Pamela Jean la ha llevado a pisar los escenarios más importantes de México. Su experiencia, trabajo y carisma la han posicionado como una de las conferencistas más reconocidas en el ámbito de la comunicación, imagen pública y persuasión, tópicos básicos en sus pláticas.

¿En qué te inspiras para crear cada conferencia?

Me inspiro en las preguntas y casos que me hace notar la gente en redes sociales; la mayoría vienen de las experiencias que he tenido. Un tema que me ha funcionado es “adiós a la timidez”.

¿De qué trata La magia de la persuasión?

Habla del lenguaje no verbal, de la comunicación asertiva e inteligencia emocional que te ayuda a comunicar lo importante de manera impactante para influir en las decisiones de los demás, propiciar un ganar-ganar y lograr tus objetivos mientras construyes relaciones sólidas y leales. Todo esto a través de un método probado de cinco pasos acompañado de contenido multimedia.

¿Qué representó recibir un premio de Reed Latino Awards?

Fue padrísimo haber ganado el segundo lugar del premio Reed Latino Awards, está enfocado al marketing y a la comunicación política.

¿En este confinamiento realizaste alguna iniciativa?

En junio cumplo un año de haber sacado el libro La magia de la persuasión y se ha convertido en un best seller; a manera de agradecimiento realice una iniciativa de "Clan de Magos" donde la gente que adquiera el libro tenga acceso a una comunidad de gente que ya es consciente del poder de la comunicación y de la persuasión. ¿Quiero crear una comunidad donde podamos intercambiar ideas, conocimiento, sabiduría y cambiar la competencia por la colaboración y cambiar la manipulación por persuasión.

