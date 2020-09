Peinados para lucir increíble todo el tiempo usando cubrebocas

Debido a la nueva normalidad que enfrentamos es necesario el uso de cubrebocas, algo a lo que hasta hace poco no estábamos acostumbrados, pero esto no debe ser un impedimento para lucir increíble todo el tiempo, por eso te traemos ideas de peinados que seguro vas a querer probar.

El maquillaje a cambiado, los labios ya no son el centro de las miradas y ahora deberás convertir a tu cabello en tu aliado para lucir con el mejor look. Estos peinados serán ideales para darle a tu apariencia ese plus a pesar de usar el cubrebocas.

Sleek ponytail (cola de caballo)

Uno de los peinados más tradicionales, la cola de caballo, pero en su versión más pulcra, sí, esa a la que no se le sale ni un pelito. Este look impecable será ideal para la oficina pues te hace lucir muy arreglada.

Sólo ten cuidado al momento de fijar y apretar la coleta, pues si no estás acostumbrada podría doler después de un tiempo.

Chongo o bun alto

Para seguir con las ideas de peinados altos, el chongo será ideal si buscas que nada se atore con el cubrebocas. El bun alto, es un recogido muy favorecedor para estilizar el rostro, además de dar altura (algo ideal si quieres verte más alta).

Lo mejor de este look es que lo puedes llevar algo desenfadado, para verte casual, o un poco más arreglado si lo prefieres para la oficina o un evento importante.

Messy ponytail (cola de caballo)

Volvemos a la cola de caballo, pero en su versión “desarreglada”, uno de los peinados que sin duda más se han visto en la nueva normalidad. Es muy practica para llevar con el cubrebocas, y aporta mucha textura y volumen al cabello. Este look queda increíble si sueltas un par de mechones al frente.

Diademas

Un look que te hará ver arreglada y sin esfuerzo, para esos momentos en que debes salir de casa de prisa, las diademas son ideales. Puedes usarla con tu cabello hacia atrás o haciendo una coleta o chongo bajo.

