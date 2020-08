Paola Herrera, un mensaje de poder

Moda, belleza, ley de atracción y finanzas personales, esos son los tópicos que Paola Herrera ha manejado en sus redes sociales, principalmente en su canal de Youtube, en el que cuenta con más de un millón de suscriptores con los que, además de darles recomendaciones sobre estos temas, les envía un mensaje en concreto: “Si crees que puedes, tanto como si crees que no puedes, estás en lo correcto, eso es lo que yo quiero que la gente entienda con mis videos”, nos contó la influencer en entrevista.

En cada uno de sus contenidos, Paola muestra la figura de una mujer empoderada y financieramente estable, además de una mamá cariñosa, sin embargo, detrás de ella, existe una historia que ha logrado inspirar a sus miles de personas, en la que pasó por un divorcio, superó una fatiga suprarrenal e hipertiroidismo que la tenían al borde de una insuficiencia cardiaca, además de una situación financiera poco favorecedora, debido a que tuvo que dejar de trabajar por su padecimiento, historia en la que su mamá fue el mayor apoyo para ella y para su hija, Sofía, quien apenas pasaba los dos años.

Fue a raíz de esto que, tiempo después, Herrera decidió abrir un blog con contenidos de belleza y moda, sin embargo, con el paso del tiempo y de la interacción con sus seguidores, Paola decidió compartir su historia, así como su conocimiento sobre finanzas personales, con el objetivo de empoderar a las mujeres que se sentían identificadas con ella. "Cuando te quites el chip de la princesa en apuros con el que nos criaron (consciente o inconscientemente), ahí empieza tu empoderamiento, y por ende, vas a buscar tu propia vida y tus propios medios", explicó.

“Hay una frase de Cher que me encanta. Cuando ya era súper famosa, su mamá le dijo ‘Hija, ¿por qué no te buscas un hombre rico y millonario? Y la volteó a ver y le dijo ‘Mamá, yo soy un hombre rico y millonario’, le dio a entender que no lo necesita”, y es de esa forma en la que Paola se percibe a sí misma, aunque vive felizmente casada con Enrique, quien se ha convertido en su compañero de vida y en su apoyo.

De su vida como mamá, Paola platicó que no ha sido fácil encontrar un balance, sin embargo, ha logrado combinar estos dos ámbitos de la mejor manera: "Me hacen mucho esa pregunta, ojalá hubiera una fórmula secreta pero no la hay. Ayer salí en bicicleta con mis hijas (en ese momento estoy siendo mamá), pero si me entra una llama urgente de negocios, la tengo que tomar y también al revés. Trato de ceñirme mucho a mis horarios, pero es imposible no mezclarlos", contó.

Pleno y con enfoque, así es como la también empresaria define este momento de su vida, en el que se encuentra centrada en diversos proyectos y emprendimientos que tiene en puerta. Uno de ellos es el lanzamiento de su primer libro, el cual será presentado a finales de agosto o principios de septiembre: “No te puedo decir el título todavía”, explicó Paola: “Va a ser el video más largo de mi vida. Es un libro en el que vas a sentir que estás platicando conmigo acerca de tu pasado, de tu presente y de cómo vas a enfocar tu futuro”. Este proyecto surgió como una respuesta a los miles de mensajes que la influencer recibe a diario por medio de sus redes sociales y que no puede contestar por falta de tiempo.

