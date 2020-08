Pamela Valdés es la mente detrás de Beek, una plataforma de audio mexicana

Pamela Valdés desarrolló un gusto por el emprendimiento después de entrar a un concurso de proyectos estudiantiles en el que tenían como objetivo desarrollar un proyecto de negocio, el cual daría como resultado Beek, una plataforma de streaming en audio a nivel mundial, que creó junto con su socio Max Holzhen: “Mi gusto por emprender inició en Global Founders Skills Accelerator, un concurso de proyectos estudiantiles para asistir a Massachusetts Institute of Technology. Al llegar a la última etapa no ganamos, además logramos hacer una comunidad de dos millones de manera orgánica en redes sociales. Mis papás me ayudaron a que me fuera de intercambio a la Universidad de Texas, donde me dio clases Robert Metcalfe, el inventor del Ethernet; él me cambió la vida porque me enseñó a pensar al estilo Silicon Valley (una de las corporaciones más grandes de tecnología del mundo). Me acercó al libro De cero a uno de Peter Thiel, que fue inversionista en Facebook y fue quien me dio la beca de 100 mil dólares para que me saliera de la universidad y creara Beek. Logramos entrar a la mejor aceleradora de negocios del mundo Y Combinator (YC), donde han estado empresas reconocidas y fuimos la primera firma mexicana en ser aceptada”.



¿Qué es Beek?

Es la plataforma de reseñas de audiolibros, podcast, audioseries y meditaciones en español más grande del mundo. Buscamos la manera de que los libros de diferentes rubros fueran accesibles para el público.

CONTENIDO. Audiolibros, podcast, audioseries y meditaciones es lo que se puede encontrar en Beek. Foto: Especial

¿Qué se necesita para ser parte de esta plataforma?

A diferencia de otras plataformas de podcast, Beek no distribuye todos los audios, sino que seleccionamos temas muy específicos y curados. Nosotros nos aseguramos que si quieres producir un podcast seas un experto en el tema y tu contenido sea de muy alta calidad. En la página viene el email donde pueden mandar su idea y nosotros los contactamos para ver si se puede convertir en contenido premium o si les damos tips para llevar a cabo su podcast por su cuenta. Después de pasar ese proceso, nosotros nos encargamos del diseño del marketing, la portada y la comunicación. Tenemos un estudio, pero ahorita por el COVID estamos grabando remoto y enviamos los micrófonos a sus casas para que graben, pero nosotros vamos de la mano con los conductores, desde la selección de títulos, invitados especiales para los episodios. y tienen la libertad de elegir que es de su agrado. Tenemos todo un equipo editorial y de producción que esta siempre al pendiente de lo que necesites. ORIGINAL. Está enfocado al público de habla hispana. Foto: Cortesía

¿A qué retos te has enfrentado desde que comenzaste con este proyecto?

El primero fue levantar capital en el extranjero, a que muchas personas te dijeran que no, fue muy duro. El segundo fue aprender a manejar mi inteligencia emocional, porque me apasiona mi trabajo y eso empezó a afectar mi salud, pero un libro que se llama Surfear la vida cambió mi perspectiva de percibir el mundo; aprendí a manejar mi paz interior para saber dirigir una empresa.



¿Por qué el streaming en audio se ha convertido en una tendencia?

Porque nadie tiene tiempo, con el audio ya no hay excusa para no leer, todo mundo pasa tiempo en el tráfico en la Ciudad de México, además en casa cocinamos y hacemos actividades en la que tenemos las manos ocupadas, pero la mente libre y es el momento perfecto para descargar la aplicación y escuchar este formato sin interrumpir tus actividades. Te puede interesar Oso Trava nos habla de Cracks, el podcast de historia de gente de éxito

¿Beek se ha sumado al tema de responsabilidad social?

Sí, estamos empezando a trabajar con una organización para personas invidentes, el audio es perfecto para ellos, porque pueden aprender y disfrutar. También estamos en busca de fundaciones que estén interesadas en difundir este contenido.

Por Isis Malherbe

