Todos hablan de ALEX SPEITZER, el actor del momento

Alejandro, platícanos dónde estás ahora, y cómo pasaste la cuarentena

Estoy en Madrid, llevo mes y medio aquí, pase casi toda la cuarentena en México. La pasé bien, teniendo claro que soy de los afortunados que podía quedarse en casa, sabiendo que hay gente que tenía que salir a trabajar y que no podía parar y ponía en riego su salud.

También hubieron momentos duros, a veces encontrarse con uno mismo es difícil, pero también muchas reflexiones y aspectos positivos han salido de esto. Me parece importante que lo tengamos claro para que no se nos olvide de un día a otro y que nos demos cuenta que en cualquier momento todo puede pasar.

El personaje que interpretará en esta producción es completamente diferente

Ahora, la serie de Oscuro Deseo en Netflix, está en los primeros 10 lugares de las más vistas, no sólo en México, sino en varios países. ¿Te imaginaste que iba a tener tanto éxito?

Tenía el deseo de que así fuera, en que fuera un éxito no sólo en México, sino que la serie pudiera viajar pero siempre es difícil creer esas cosas y no trato de poner demasiadas expectativas porque en esta carrera uno se lleva muchas sorpresas, entonces me enfoco en disfrutarlo, en darme cuenta que el éxito es saber disfrutar las cosas y después conecta con la gente y viaja como ha sucedido con esta serie pues ya es la cereza del pastel.

¿Cuál fue el reto más grande que te trajo Darío Guerra?

Eran muchos retos, era un personaje muy complejo, que juega mucho con los silencios y con las miradas para generar ese misterio y un personaje que está completamente alejado de mi. Era difícil comprender las cosas que este personaje hace, pero tocó asumirlas y tocó dejar de cuestionarlo y me enfoqué en estar presente, sin pensar mucho en el por qué.



Como la vida misma; a veces no sabes qué va a pasar mañana, y me enfoqué en el presente en este personaje y ya después vería, porque en un principio juzgaba mucho a mi personaje, había cosas que me costaban mucho trabajo entender de él. Pero todo fluyó a partir de que lo dejé de juzgar. Uno de los retos más grandes, fue hacer que ese personaje tuviera ese misterio y que la gente pudiera tener claro quien era.

El público te conoce desde chico, pero cómo ha sido esa transición entre el actor infantil y el Alex Speitzer de ahora?

Ha sido una transición muy gradual, son 20 años trabajando y no ha sido de un día a otro. He tenido tiempo de ir asimilando cada paso, lo cual me parece que ha sido muy bueno para mi. Y evidentemente ha habido muchos cambios. Mi carrera ha crecido, yo como persona también he crecido. Pero en el fondo siempre he sido ese niño que iba a un set y se divertía y jugaba.

¿Qué proyectos tienes en puerta?

Hay muchos proyectos en puerta, pero también hay una realidad que es que estamos en una situación en el que algunos proyectos tienen que esperar, por lo que ahora estamos viviendo. Pero por lo pronto viene "Alguien tiene que morir", que es la serie que hice con Manolo Caro que llega en uno de los últimos tres meses del año, y es una miniserie que me ilusiona mucho, de tres capítulos, de época, un personaje que es otra cosa a Darío Guerra. Bajé 10 kilos, es mucho mas joven, mas vulnerable. Me emociona mucho que la gente pueda ver que soy capaz de tener ese rango como actor, y de ir de un lado a otro.

¿De quién has aprendido en esta industria, o a quién le estás agradecido?

A mucha gente. Pero definitivamente a mi hermano. Mi hermano ha sido mi referente, es súper profesional, que me enseñó a respetar esta carrera y entregarme siempre a dar lo mejor de mi. Estoy agradecido con mucha gente, pero a mi mamá y a mi hermano infinitivamente.

Alex, ¿cómo llevas el tema de que mucha gente de repente está muy al pendiente de tu vida personal?

Lo llevo bien, me parece que nunca he tenido un conflicto con eso. Lo entiendo muy bien y tengo la suerte de que la gente que me sigue, siempre ha sido muy respetuosa, y siempre me ha mandado buena vibra. Han estado pendientes de mis proyectos, han seguido mi carrera desde que soy un niño y sólo tengo agradecimiento.

¿Qué te falta por hacer?

Muchas cosas. Realmente no me lo planteo, porque la vida me ha ido sorprendiendo con mejores cosas de las que voy planeando, pero sin duda, son demasiadas cosas las que me faltan por hacer.

Por último, a la gente que no ha visto Oscuro Deseo, ¿Por qué la tienen que ver?

Porque es una serie mexicana, que está a la altura de cualquier otra, es una historia, que tocas temas interesantes sobre la mesa y que genera mucha conversación y porque creo que todos tenemos Oscuros Deseos.



Te puede interesar Pamela Jean y nos habla del poder de la persuasión

