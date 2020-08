Maquillaje en la nueva normalidad; tus ojos son los protagonistas

Antes de que la pandemia del Covid-19 llegará al mundo bastaba con dejar tus labios perfectos para verte maquillada, pero ahora debido a los cubrebocas y/o mascarillas, los ojos se han convertido en los protagonistas de la nueva normalidad.

No debemos sentirnos desanimadas, claro que la nueva normalidad ha cambiado muchos aspectos de la vida, pero el maquillaje seguirá siendo parte de muchas mujeres, sólo hay que saber hacia donde dirigirnos.

Debido a que los ojos se han convertido en los nuevos protagonistas, habrá que darles mayor dramatismo, una opción son las sombras enfocadas al smokey eyes.

Para las que prefieran algo menos elaborado, el rimel será indispensable, un buen levantamiento de pestañas hará que tu mirada resalte.

El plus para un look sencillo pero que destaque será el delineador, aunque en ocasiones no es fácil ponerlo, los expertos aseguran que este elemento será sin duda un imperdible de la nueva normalidad.

Otra recomendación es delinear el ojo por dentro y por fuera con colores vivos y alegres, como azul índigo, eléctrico, marino, berenjena, verde esmeralda.

Los productos

A la hora de elegir los productos de maquillaje será importante adquirir aquellos que proporcionen una buena fijación para aguantar los roces de la mascarilla y no la ensucien.

En cuanto a los labios, no todo está perdido, si tienes la oportunidad de mostrarlos en algún momento del día, siempre y cuando sea seguro, lo mejor es elegir labiales que te permitan lograr el color en segundos para ponértelo cuando llegues a tu destino. Mientras llevas el cubrebocas, únicamente utiliza algún labial hidratante.

Otro tip que tiene que ver con la belleza de tus manos es el uso cremas hidratantes, pues el gel antibacterial y el lavado constante puede provocar que se resequen, y en la nueva normalidad tus manos también son parte importante de tu apariencia.

