Paola “La Wera” Kuri, te dice que es “Tiempo de ser tú”

“Las niñas 2×1, porque son de chocolate”, fue la frase que un niño le dijo a Paola cuando llegó a echar la reta en un lugar al que iba de vacaciones con su familia cuando era pequeña. Mejor conocida como La Wera Kuri, se ha convertido en un referente del futbol femenil en el país, y no por su desempeño dentro de la chancha (a pesar de que se confiesa adicta a este deporte), sino por luchar en pro de la equidad de género dentro del futbol mexicano y crear la primera liga femenil en el país.

Y es justo con dicha anécdota con la que La Wera comienza Tiempo de ser tú, su primer libro en el que, además de compartir los momentos que más marcaron su vida, tiene como objetivo impulsar a la gente a seguir sus sueños:

Cuando yo jugaba no había niñas. Siempre yo era la única mujer, y de hecho el libro empieza con un capítulo que se llama “El comienzo no es de chocolate”, y de ahí conté todo lo que fui afrontando y no sólo es de futbol, también habla de emprendimiento, retos sociales, negocios, es para cualquier persona que esté persiguiendo un sueño”, contó.

Originalmente el libro estaba planeado para publicarse en abril, sin embargo, la pandemia se cruzó, atrasando su lanzamiento; debido a esto, por medio de Instagram Live, Kuri lo ha presentado en pláticas que hace con distintos personajes con historias similares a la de ella: “Todos son bajo el nombre de Tiempo de ser tú, y la idea es un poco llevarle a la gente, a través de los lives, la misma dinámica del libro. Tipo la de Re Blandón, que fue super interesante porque su papá es actor y no quería que ella fuera actriz, y es chistoso, porque es justo como a los primeros (a los papás) a los que nos enfrentamos de niños”, confesó.

De la cuarentena, La Wera confesó que le dio COVID: “No fui asintomática, pero sí me pegó”. Su padecimiento coincidió con el lanzamiento del libro: “Yo daba entrevistas con 38 de calentura, no dejé de trabajar porque eso fue lo que sentí, aunque el mundo esté parado, nosotros no podemos detenernos”, fue una de las reflexiones que la amante del futbol tuvo durante la cuarentena.

A pesar de que la lucha de Paola comenzó hace un par de años con resultados bastantes favorecedores, es claro que todavía queda mucho camino por recorrer:

Hablando con la ONU el año pasado, nos decían que todavía faltan 70 años para poder alcanzar la igualdad en el mundo; a mi ya no me toca, pero, más allá de que quiera que me toque, creo que ya nadie está para esperar”. Para visualizar esta situación, dentro de sus próximos planes está el de hacer un película en la que cuenta no sólo su historia, sino de las miles de mujeres que le escriben por redes.

Por Daniela Zambrano

