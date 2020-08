Gloria Calzada, en la mejor etapa de su vida

Para Gloria Calzada el cumplir años va más allá de ver la edad como algo negativo, pues, a diferencia de mucha gente a la que esto le representa un miedo y trata de evitar el tema a toda costa, para la conductora es una cuestión natural, que significa ir avanzando: “Es como un juego de monopolio, vas adquiriendo cosas, conocimientos, amores, cariños. Hay ciclos que empiezan y otros que se cierran”, dijo la escritora, quien en un par de semanas estará celebrando sus 59 años, en la que define como la mejor etapa de su vida.

Desde joven, la conversación que Gloria ha tenido respecto a la edad ha sido esta visión de aprendizaje y avance: “Desde muy chica yo veía a mis abuelitos y decía ‘Qué padre ha de ser jubilarte, porque ya trabajaste, ya fuiste lo que sea a lo que te hayas dedicado, y llega un momento en el que la vida te premia dándote un época para descansar, para ver a tus nietos, para hacer lo que tú quieras”. Sin embargo, conforme fue creciendo, se dio cuenta de que, para la mayoría de las personas, la visión que tenían sobre la edad era completamente diferente a la de ella: “Escuchaba expresiones como ‘¡Qué vieja!’, ‘¡Qué viejo!’, todas esas cosas y la verdad es que a mí no me resonaba para nada esa idea y no le he luchado mucho a ese aspecto”, confesó.



EN LETRAS

“¿Por qué envejecer les parece, primero, como si fuera algo que pudieran evitar, no lo puedes evitar a menos de que te mueras; número dos, es parte de este ciclo de la vida”, y justo ese es el mensaje que Gloria ha manejado principalmente en sus proyectos de los últimos años, como en La edad vale madres el libro que lanzó a principios de este año: “Puro Glow, mi canal de Youtube en el que hablo de mucho temas de la vida en general, fue el punto de partida para que la editorial Planeta me ofreciera escribir un libro”. Y a pesar de que el tema principal de esta obra es la edad, la autora la aborda desde diferentes ángulos, como el físico, el financiero y social, entre otros: “Entonces encontré que hay mucho interés en el tema de la edad, porque hay un miedo muy presente en todas las personas por hacerse mayores, lo veo y está en la conversación, está manifestado en mucho sentidos pero no todo tiene que ver con ‘No quiero ser mayor’, ‘No me quiero ver mayor’”, contó Gloria. l De corridito es el podcast que la conductora lanzó hace un par de meses junto con Isabel Lascurain. Foto: Cortesía

Otro de sus proyectos que se enfoca en este tema (y que lanzó durante la cuarentena por COVID-19), es De corridito, un podcast que hizo en colaboración con Isabel Lascurain que gira en torno a cómo madurar con estilo: “Un día, platicando con Isabel… teníamos ganas de hacer algo juntas otra vez, y yo le dije ‘Oye Isa, ¿te gustaría que hagamos un podcast en el que hablemos de lo padre que es la edad?”, obviamente también hablamos de lo que podría no ser tan padre, como que la piel se te cuelgue un poco del cachete, pero es algo inevitable y es parte de tu proceso de vida”.

Y justo así, como todo proceso, a pesar de tener una visión sobre la edad diferente a la de la mayoría de las personas, Gloria ha tenido que enfrentar retos que giran en torno a este tema, como lo fue su salida del programa Netas Divinas, en el que también estaba Isabel Lascurain: “El programa funcionaba increíblemente bien, pero la nueva administración decidió que quería bajar el promedio de la edad de las Netas Divinas y por eso hicieron esos cambios, pero lo entiendo perfecto, tal vez si yo hubiera sido productora o directora del proyecto, quizá hubiera hecho lo mismo”, confesó Gloria.

Así es como, a sus casi 59 años, la conductora define a esta como la mejor etapa de su vida, cada aspecto de ella se encuentra en equilibrio: “Obviamente la intención es que cada vez que volvamos a hablar, te conteste lo mismo y te diga ‘Todo está perfecto’, porque creo que todo lo que pasa en nuestra vida es porque así tiene que ser, y que nosotros tenemos injerencia directa poniéndole atención, intención y energía a las cosas que queremos manifestadas en nuestra existencia”, explicó.

Te puede interesar Oso Trava nos habla de Cracks, el podcast de historia de gente de éxito

Una mujer curiosa, a quien le llaman la atención cosas poco ordinarias, así es como se define la escritora, quien confesó que su vida la ha regido bajo cuatro normas elementales: “Yo me manejo con pilares muy universales y que mucha gente ya los ven como de la vieja escuela que son la formalidad, el compromiso, la responsabilidad, la puntualidad y la preparación para el evento al que me voy a enfrentar; esos pilares de educación y crianza, que nos han inculcado nuestros papás y en la escuela, siempre me han dado mucho equilibrio en lo profesional y en lo personal”, puntualizó.

“La vida está poca madre, y se pone mejor”, es el mensaje que Gloria Calzada quiere enviar a sus seguidores, a las personas que lean su libro, que escuchen su podcast, que vean su canal y que lean esta entrevista: “Yo hago como una especie de analogía. Es como si estuviéramos en una expedición tú y yo (tú te escuchas más joven que yo); es como si yo me adelantara y ya llegué a la cima y te digo ‘Está poca madre, no tengas miedo de subir’, esa sería mi forma de explicarlo. Está padre hacernos mayores, no le tengan miedo y, sobre todo, seamos más inteligentes para construir un futuro de bienestar para nosotros mismos”.

Por Daniela Zambrano

lctl

Descubre las mejores recomendaciones de la semana en la Agenda COOLtural

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?