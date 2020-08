Fabiola Ortiz, la socia fundadora de Mujeres Conectadas

El profesionalismo de la empresaria Fabiola Ortiz la impulsó a crear Mujeres Conectadas, una red de mujeres líderes de empresas de alto impacto en México, que busca el desarrollo económico y social del sector femenino.

Desde los 16 años, Fabiola comenzó a trabajar en las oficinas de sus abuelos, pero a los 17 años tuvo una confrontación con ella misma, pues no se identificaba con los valores que le habían inculcado desde pequeña, pues proviene de una familia muy tradicional.

Más tarde conozco al que hoy en día es mi esposo. Un día me dijo ‘Yo te propongo que inicies un negocio, que trabajes para ti, que seamos socios”, en ese momento, y la verdad es que me encantó lo que me propuso, me abrió otro panorama de la vida. Uno de mis primeros mentores fue mi esposo, tuve la oportunidad de aprender y de capacitarme como otras personas, eso me enseñó mucho”

Gracias a la disciplina de Rodrigo empecé a adoptar el deporte y empecé a entrenarme como atleta. Sin darme cuenta, en un estricto ritmo de disciplina, educación, entusiasmo y de pasión, no solamente fui creciendo como atleta, como ser humano, sino también como empresaria. El deporte me dio equilibrio en mi vida y la paz que yo buscaba. Este punto fue lo que me llevo hacer Mujeres Conectadas”, comentó Fabiola.

Su amor por el tema altruista la llevó a ser voluntaria en la Fundación La Luz de Vida, en la que ayudan a niños con cáncer, al igual que en otros proyectos: “Mi amiga Rosi Orozco me invitó a formar parte del Consejo de la Comisión Contra la Trata de Personas. También me invitaron a ser la directora de Programas de Desarrollo Social en la Fundación Peaceforlife, que va a tener un alcance a nivel Latinoamérica para apoyar a niños en el tema de salud, y soy embajadora de un par de movimientos como Por ti México”, contó.

La idea de crear Mujeres Conectadas surgió después de que Fabiola trabajó junto a Mónica Loaiza en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de la Ciudad de México: “Nos dimos cuenta de que las empresarias, muchas veces no llegan a materializarse porque no tienen oportunidades y credibilidad, y esto es un hilo tan delgado de cómo una oportunidad o una compra puede hacer la diferencia para que tú puedas subsistir como emprendedora o empresaria”.

Fabiola también es la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas de la Ciudad de México

Así fue como surgió la plataforma de oportunidades para mujeres emprendedoras, de la mano de su socia, Elena Achar.

Ortiz define este proyecto como 360, en el que apoyan a todas las mujeres que tengan un negocio, capacitándolas y conectándolas con compradores potenciales. “Sabemos que las mujeres tienen muchísimos problemas porque no tienen créditos, entonces hemos creado diferentes alianzas con instituciones financieras, tanto privadas, públicas y de desarrollos gubernamentales, y les ayudamos a gestionar créditos”, explicó.

Apoyamos hasta las mujeres de la base, que llamamos informales, las queremos apoyar para que obtengan esa seguridad social, generamos programas de la mano de los diferentes municipios y gobiernos para que hagamos una selección de estas mujeres que quieren migrarse de la informalidad a la formalidad, les damos un curso de capacitación para puedan formar parte de estar cadenas de valor que nosotros ofertamos a los grandes empresarios”.

La segunda división, es cuando ya está la mujer preparada, para poder ofertar su mejor producto y su mejor servicio, entonces entran a una plataforma que es la de Mujeres Conectadas, y por la cual nos han apodado el “Kinder de los Negocios”.

La tercera es para que hagan este match con las solicitudes de todas las grandes cadenas hoteleras, restauranteras, universidades, hospitales y demás sectores que estén demandando algún producto o algún servicio”, explicó.

A pesar de los logros que ha tenido la plataforma, Fabiola se ha enfrentado a distintos retos: “Nos hemos encontrado con hombres que no les gusta tratar con nosotras”, explicó.

“Todo lo que he realizado se lo dedico a la mujer que más admiro, mi madre; siempre me apoya en todo momento” finalizó.

Por Isis Malherbe

