Olga Hanono, la interiorista que ha puesto el nombre de México en alto

El estilo vanguardista y elegante de interiores Olga Hanono es inconfundible en cada espacio que adapta. En 2018 fue reconocida como Designer of the Year por World Wide Aliance of Interior Designers, y obtuvo las medallas Negra y Plata por su proyecto Casa Valle, en la segunda Bienal de Diseño de Interiores y Paisajismo. Foto: Cortesía

¿Qué diferencia tu estilo de otros diseñadores?

Mi principal motor es el arte contemporáneo, este te transporta a otras dimensiones, y tener la suerte de poder coexistir y convivir con el arte en nuestras casas es increíble. Para mí es una puerta de inspiración y muchos de mis espacios están inspirados en piezas de arte que se quieren exhibir.

RECONOCIMIENTO. La diseñadora ha sido premiada a nivel internacional por diferentes proyectos. Foto: Cortesía

¿En qué te inspiras al crear cada espacio?

Llega cuando menos lo espero. Es un momento mágico de creación en el que puedo estar en contacto con la naturaleza como un paisaje, también me remito a los libros de arte, bibliotecas que me dan un momento de meditación y paz donde me brotan las ideas y no hay límites para hacer un concepto creativo en horas.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un diseñador?

Deben ser auténticos y siempre estar a la vanguardia de las tendencias, no seguir modas y crear una personalidad irrepetible. Admiro a los diseñadores jóvenes que empiezan y tienen todo ese empuje. Sin embargo, creo que los años de aprendizaje nadie te los puede quitar, se nota en la madurez de los proyectos. Foto: Cortesía

Háblanos de tu libro:

Hacerlo fue un gran logro, y presentarlo en Bellas Artes. Hoy, esta edición se encuentra en más de cincuenta ciudades en el mundo, es un orgullo y un sueño hecho realidad.

¿Qué significó hacer una intervención con Olivia Steele?

Mediante el arte he tenido la oportunidad de conocer a grandes mentes, una de ellas fue Olivia; es una mujer que admiro mucho porque tiene esos mensajes de conciencia, y de una manera artística, súper original, ha hecho diferentes intervenciones a nivel mundial. Al unirnos en Design House, fusionamos arte genuino y disruptivo.

ELEGANCIA. El arte contemporáneo es la base en los espacios que interviene. Foto: Cortesía

¿Cuál crees que ha sido la fórmula del éxito?

Por Isis Malherbe

