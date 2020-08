Cynthia Grajales: El stylist Bridal en la “Nueva Normalidad”

Cynthia Grajales estudió Fashion Stylist en el Istituto Marangoni, en Milán. Durante años trabajó como editora en reconocidas revistas de moda, hasta que decidió incursionar en el mundo del emprendimiento con Bridetique, un full concept service enfocado a los novios.

Debido al COVID, una de las industrias que más se ha visto afectada y que cambiará por completo la forma de trabajar, será la de los eventos, como las bodas, por esta razón, la bridal styling nos platicó sobre la nueva normalidad dicha industria.

¿Cómo ha sido tu manera de trabajar?

Tuvimos que digitalizar varias cosas, sobre todo las asesorías. El 98 por ciento de las bodas se atrasaron o pospusieron hasta el otro año. Nos hemos adaptado a la nueva normalidad con eventos más pequeños. Antes era el rompe hielo, el civil y la boda, ahorita todo es más íntimo y petit con las personas más importantes que quieres que te acompañen ese día. Existe todavía mucha incertidumbre. RETOS. Con el COVID, las bodas se hacen en un

formato más pequeño e íntimo. Foto: Cortesía

¿Tuviste bodas en esta cuarentena?

Sí, tuvimos varias. Los primeros dos meses se paralizó por completo, pero de pronto las cosas comenzaron a avanzar muy rápido, las novias empezaron a casarse por el civil, a hacer ceremonias íntimas, y planean hasta el año que viene hacer la fiesta en grande. Nuestra primera boda grande de hecho fue este fin de semana.

En esta “ nueva normalidad ” , ¿a qué retos te has enfrentado?

Al tamaño de los eventos y a trabajar en un formato más pequeño. A la novia mexicana no le ilusiona tener una boda pequeña, estamos acostumbrados en todo Latinoamérica a realizar bodas de mínimo 300 personas. En cuestión de producción y envíos se debe planear con meses de anterioridad, ya que el proceso es más lento. En cuanto styling, las producciones serán más pequeñas y con todas las medidas de seguridad, las piezas serán más atemporales y clásicas. Me ha costado adaptarme a esta normalidad, porque no es lo mismo hacer las citas y ver todos los detalles a través de una computadora, cuando estaba acostumbrada.

ACEPTO ” . Al inicio de la pandemia las bodas se cancelaron. Foto: Cortesía

ADAPTACIÓN. Grajales migró su forma de trabajar a online. Foto: Cortesía

La firma de la stylist está enfocada en crear el look perfecto en novias. Foto: Cortesía

¿Qué planes tienes para este año?

Readaptarnos a la “nueva normalidad“, vamos a tener cambios, pero seguiremos prestando los servicios de Bridetique y seguir acompañando a las novias hasta el día de su boda. Nuestra diferenciación es que hacemos toda la parte de styling.

Te puede interesar ¿Cuáles son las cinco PIEDRAS PRECIOSAS más CARAS de toda la historia?

Por Isis Malherbe

lctl

Descubre las mejores recomendaciones de la semana en la Agenda COOLtural

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?