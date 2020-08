¿Ya no hay asaltos? AMLO presume que se acabaron

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió desde La Mañanera cuando hablaba que no escasearon alimentos durante la pandemia covid-19 que ya no hay asaltos, aunque no dio ningún dato para respaldar su dicho.

El mandatario presumió que pese a la crisis económica por la pandemia en México no hubo una crisis de consumo y dio datos como que las tiendas de autoservicio están vendiendo más.

"Esto lo logramos porque se destinaron muchos fondos a los pobres, a la gente más necesitada en estos meses de la pandemia; y como bendición aumentaron las remesas", indicó.

La gente tiene para comprar

Tras afirmar que el golpe económico no fue tan fuerte, López Obrador agregó:

“Por eso también no tenemos asaltos y se está padeciendo de la pandemia, pero se tiene lo fundamental, no escasean los alimentos y la gente tiene para comprar lo básico”.

Aunque sobre el tema de los asaltos no dio ninguna cifra de seguridad, López Obrador afirmó que “se transmite más confianza, hay más certidumbre y vamos a mejorar hacia adelante”.



Acceso a la vacuna

Durante La Mañanera de este jueves 13 de agosto se presentó el proyecto de vacuna contra Covid-19 en el que participa México junto a Argentina y en acuerdo con fundaciones, farmaceúticas y universidades, la cual se encuentra en la Fase 3.

Según lo informado, México producirá la vacuna y la distribuirá principalmente en América Latina mientras que en Argentina se creará la sustancia activa.

"Primero los pobres", Andrés Manuel @lopezobrador_ garantiza acceso a la #vacunaCOVID19 producida por @AstraZeneca para la gente humilde ➡ https://t.co/qTSRM4oQWQ pic.twitter.com/wDfMEBPhFT— El Heraldo de México (@heraldodemexico) August 13, 2020

Por Redacción Digital El Heraldo de México

gzm