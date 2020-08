Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, da positivo a Covid-19

La noche de este martes 18 de agosto, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, reveló que dio positivo a la prueba de COVID-19.

En su cuenta de Twitter, el funcionario federal anunció que se mantendrá aislado, tendrá actividades a distancia.

“Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex”, informó.

Víctor Villalobos no acudirá a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí como si lo harán otros funcionarios del gabinete legal y ampliado.

Por: Paris Alejandro Salazar

