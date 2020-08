Cae 70% venta de útiles escolares en este regreso a clases

En México más de 30 millones de estudiantes inician un nuevo ciclo escolar el lunes, sin embargo, las ventas de útiles escolares se desplomaron 70 por ciento por la nueva modalidad de clases a distancia por la pandemia de COVID-19.

La Secretaría de Educación Pública lanzó el programa “Aprende en Casa II”, de clases por televisión, lo que redujo la cantidad de materiales que ocuparan los alumnos.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (Anfeo) las ventas de útiles escolares representan 25 mil millones de pesos en esta temporada, pero la cifra cayó 70 por ciento, es decir, 18 mil millones de pesos.

Y datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) proyectan que 30 mil de 200 mil proveedores de material escolar cerrarán de forma definitiva, lo que dejará más de 150 mil personas en el desempleo.

En años anteriores, en estas fecha padres y madres de familia buscaban los mejores precios para surtir la lista de útiles escolares.

Cada día ha ido bajando y ahora está peor, entonces quién sabe cómo siga”, relató Óscar Juárez, locatario de la calle Mesones.

Por su parte, Natalia Cruz, comerciante de útiles escolares consideró que las clases por televisión propician la disminución en las ventas.

"Aparte de que no hay dinero, no están invirtiendo mucho en su lista escolar. Por supuesto que sí (es por la modalidad de clases a distancia), no hay otra respuesta más que eso", afirmó.

(Con información de EFE)

Por Paris Salazar

