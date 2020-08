Expertos llaman a reforzar detección de COVID y otros virus ante la temporada invernal

Especialistas e investigadores de la UNAM, INER y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) hicieron un llamado a las autoridades a “armarse” y reforzar las pruebas tanto de COVID-19 como de diagnóstico para la influenza y otras infecciones respiratorias que aumentarán en la temporada invernal y será más difícil distinguirlas.

Este reforzamiento también incluye a la vacunación contra la influenza y la promoción del uso masivo del cubrebocas para reducir los contagios, señalaron los expertos durante un videoseminario a seis meses de la epidemia en México.

“Tenemos que descansar en nuestra responsabilidad social, el compromiso de usar cubrebocas y la necesidad de tener mayor capacidad de diagnóstico ya no solo para COVID, que lo necesitamos y esperamos tenerlo en próximas semanas, sino para las otras infecciones respiratorias, incluyendo influenza”, dijo Samuel Ponce de León, coordinador de la comisión universitaria de respuesta a la epidemia de COVID-19, de la UNAM.

Ahora que la epidemia del nuevo coronavirus empieza a bajar lentamente en México, “las pruebas diagnósticas van a volver a servir” y se tienen que incrementar para detectar y aislar tanto a las personas contagiadas como a quienes tuvieron contacto con éstas, comentó Alejandro Macías, ex comisionado contra la influenza en 2009.

Sin embargo, se requerirán más pruebas para detectar casos de influenza, pues la temporada de esta epidemia inicia en octubre, y también más muestreos para el caso del dengue, añadió Rogelio Pérez Padilla, investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

“Necesitamos armarnos de pruebas que nos permitan distinguir lo que se presentará en el corto plazo”, mencionó el especialista.

La epidemióloga Lourdes García, del INSP advirtió que en el mundo también se han detectado brotes de tuberculosis en pacientes con COVID.

Ante la variedad de infecciones respiratorias que coexistirán, consideró viable la aplicación de pruebas denominadas “paneles de agentes respiratorios” para monitorear estas infecciones.

Sobre la detección del nuevo coronavirus, una opción más viable serán las pruebas rápidas de anticuerpos, porque son más baratas, los resultados se tienen en minutos y se pueden aplicar con mayor frecuencia, indicó Alejandro Macías, académico de la UNAM y Universidad de Guanajuato.

Tanto él como Lourdes García señalaron que se tuvo que aplicar más pruebas diagnósticas al inicio de la epidemia para una mejor contención de los casos sospechosos. La investigadora planteó que hubo una falta de integración del sistema de salud en torno al paciente y eso dificultó que el muestreo fuera mayor.

Samuel Ponce de León difirió respecto al número de pruebas, al señalar que no son tan efectivas si no se cuenta con todo el sistema y personal para realizarlas y llevar un orden de las mismas.

COVID y la vacuna contra influenza

La vacunación contra influenza debe incrementarse de manera significativa en la próxima temporada que arranca en octubre ante la coexistencia con COVID-19, dijo Samuel Ponce de León, también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Pública (PUIS).

A su vez, señaló que esta campaña servirá como una especie de ensayo para preparar la vacunación contra el nuevo coronavirus en cuanto se tenga disponible un fármaco de este tipo, lo que será posible hasta el segundo semestre del próximo año, consideró.

"Hay que aprovechar la vacunación de influenza, que hemos propuesto que se aumente de manera significativa el volumen de vacunas, esperamos que esto sea factible, porque tendrá que ser un ejercicio para el reto inmenso que será vacunar a los millones de habitantes que requieran vacunación para COVID en el momento que esté disponible la vacuna", recalcó.

Uso masivo de cubrebocas

Durante el foro, los especialistas coincidieron en que se debe usar de manera masiva el cubrebocas para reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de COVID y que las autoridades tenían que promoverlo con mayor fuerza.

“A mí me supera esta situación de que aún salgan las autoridades de salud sin cubrebocas y el presidente”, dijo Alejandro Macías.

La doctora Lourdes García dijo que con la densidad de población de México, es indispensable el uso de cubrebocas.

“Me sorprende no se ha hecho más énfasis y que los mensajes son contradictorios, la gente es consciente de lo que la autoridad está haciendo, no de lo que está diciendo. Es fundamental dar un ejemplo sobre el uso de cubrebocas, dado que no hace daño y al contrario, parece disminuir de manera muy eficiente el riesgo de contagio”, añadió.

Los expertos reconocieron que la eficacia del cubrebocas aún es una hipótesis, pero muy sólida pues en Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos, entre otros países, se han llevado a cabo diversos estudios que robustecen la evidencia de su efectividad.

Además, señalaron que sería inviable realizar estudios comparativos entre seres humanos para comprobar su eficacia, pues eso implicaría exponerlos al virus.

Por: Gerardo Suárez

