No habrá denuncias contra los que financian a opositores al Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se presentará ninguna denuncia contra las organizaciones internacionales que financian a los opositores al Tren Maya.

En la conferencia matutina dijo que sólo se requiere transparentar e informar a la gente sobre el objetivo de este financiamiento, y reiteró que no habrá censura de su Gobierno.

“Nosotros no vamos a hacer nada, no se va a protestar más que informar, eso sí porque no queremos que sientan que hay censura, no, está prohibido prohibir, nada más que sepan que tenemos conocimiento de que estas organizaciones internacionales están aportando dinero, que sepan que Kellog está financiando a quienes se oponen, a quiénes promueven y se oponen al Tren Maya”. señaló.