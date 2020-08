Por $500 pesos, un traje contra el COVID-19

Los nuevos outfits para combatir al coronavirus se exhiben en aparadores, al lado de trajes, corbatas y sacos. Se trata de la prenda más reciente para protegerse contra el COVID-19 y cuesta 500 pesos.

Y es que en plena época de pandemia, la salud desplaza al tema de la elegancia. Un traje hecho de polietileno también puede ir acompañado de las botas del mismo material, éstas, con un costo de 50 pesos.

La pieza conformada de pantalón y chamarra con capucha resalta entre un traje de lino color beige y corbata verde pistache, otro de color azul y una pantalón negro con un saco tenue.

Joaquín Romo, encargado de la tienda que se encuentra en Plaza Delta, aseguró que la pieza, de la cual se tienen tan sólo dos tallas, mediana y grande, surgió a raíz de la necesidad de proteger y apoyar a la ciudadanía para evitar contagios del Sars-CoV2.

Indicó que después de cerrar cuatro meses debido a las medidas de salud, el traje protector, que tiene buena aceptación entre la gente, se recomienda más para uso quirúrgico o en laboratorios, aunque lo puede utilizar cualquier persona, principalmente quienes tengan algún familiar con COVID-19.

“Una persona que tenga algún pariente infectado con el virus lo puede utilizar, lo que intentamos es proteger a la familia. Si llegasen a presentar casos como tal en las familias, este les puede ayudar bastante; insisto, es lavable y mientras no se rasgue o no se rompa, se pude utilizar todas las veces que quieran”, comentó a El Heraldo de México.

El traje protector llama la atención de los asistentes al centro comercial, entre ellos Victor García, quien se acercó curioso al aparador, al ver entre los trajes, el modelo amarillo, aunque al final señaló que no lo compraría porque hacerlo, sería caer en la paranoia.

Pues a mi se me hace una exageración, ya que es caer como en la paranoia de que te protejas. Finalmente, hemos vivido con virus, con bacterias y protegerse en exceso hace daño, ¿no? A veces no generas anticuerpos, es lo que yo pienso. No soy médico, ni mucho menos, pero los años nos dan la experiencia, explicó.