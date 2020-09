Luego de las manifestaciones ocurridas en la Ciudad de México Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Propersona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señaló que la novedad sobre estas marchas nos son correctas.

Destacó que la marcha se hace año con año y la lucha por los derechos sexuales y los reproductivos y en general la lucha feminista, por un tema tan sensible que es la violencia contra las mujeres no es nuevo.

En entrevista con Javier Solórzano para la mesa de Análisis Político, Pérez dijo que en los últimos años ha ganado un mayor convocatoria y el checo de que se hagan estas marchas en la CDMX, tiene que ver con un tema de la concentración de los poderes federativos, siendo un icono para una demanda nacional. Te puede interesar Jessica González Villaseñor estuvo en marchas feministas hace un mes, hoy marchan por su feminicidio

La ley ya existe desde 2007 en la CDMX

Pérez Garrido señaló que se tienen 13 años con este derecho reconocido en la capital, pero no es lo mismo en el resto del país, sin embargo, es un derecho que no es una realidad para la mayoría de las mujeres y en el tema de violencia, la capital no es una excepción y la violencia feminicida sigue cobrando la vida de las mujeres en el país.

Respecto a la reacción de la Jefa de Gobierno, señaló que el que estén grupo detrás de estos movimientos, generalmente se propagan diferentes factores que tienen otros intereses, y parece ser que la demanda legítima sigue vigente, independientemente del acto mismo y va más allá de tomar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Es una demanda que se viene realizando desde los años 90’s, con Juárez y que a nivel nacional se ha visibilizado esta problemática y no se ha podido reducir y es una demanda legítima de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en un contexto de lo que se pide es la garantía de derechos fundamentales como es la vida y la integridad, así lo señaló Pérez Garrido.

