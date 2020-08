Personas sin hogar las otras víctimas del Covid-19 en México

La pandemia de coronavirus que afecta a México y el mundo ha venido a desacelerar la economía nacional, grandes y pequeñas empresas se han visto en dificultades e incluso se estima que alrededor de 500 mil bajarán sus cortinas al no obtener los recursos suficientes para sobrevivir.

En la cuestión de empleos formales la situación no es mejor, tan solo en el mes de mayo se registró una cifra récord de 344 mil 526 empleos perdidos, lo que dejó sin recursos a miles de familias, pero más allá de las empresas y empleos formales, están los olvidados, aquellos que viven en las zonas urbanas pero sobreviven con ganancias menores al salario mínimo, viviendo en la calle.

Nos referimos a toda esa población de individuos diversos conformados por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias completas, adultos mayores y personas con discapacidad; esa población que no aparece en las estadísticas de pobreza, debido a que el organismo encargado de su medición, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) basa sus mediciones en encuestas realizadas en hogares, por lo que las personas sin hogar simplemente no figuran en los datos.

El fenómeno de la población en situación de calle en una problemática compleja que cuenta con cientos de vertientes, sin embargo, bien se puede definir como una expresión de la pobreza extrema en el ámbito urbano.

Al oriente de la ciudad en la alcaldía de Iztapalapa, en la zona limítrofe de la ciudad con el Estado de México, justo en el crucero de Av. Texcoco y Av. República Federal del Norte, labora y prácticamente desarrollan su vida la señora Gabriela Pérez Montaño de 50 años, su hija Vanesa López Hernández de 30 años y sus nietos, una niña de nueve años, un pequeño de siete y una bebé de tan solo nueve meses.

Como a la gran mayoría de la población, la pandemia de coronavirus ha afectado sus ingresos de una ya precaria economía desde mucho antes de la crisis sanitaria, pues en estos momentos con trabajos, laborando todo el día bajo el sol o la lluvia, logran sacar 70 pesos diarios, cuando antes de la pandemia en un día “con suerte” llegaban casi a mil.

La señora Gabriela atribuye su situación a la falta de oportunidades, así como al no tener estudios, pues sólo pudo tener educación hasta segundo de primaria, por lo que ahora en su vida adulta no conoce otra manera de salir a adelante que el limpiar parabrisas en las calles de la ciudad. Vanessa siempre lleva cargando a su hija de 9 meses mientras limpia los carros

Tanto para doña Gabriela como Vanessa la pandemia les vino a “dar en la madre” según dicen, pues debido al confinamiento el número de carros que transitan las vialidades ha disminuido considerablemente, lo que se traduce en menores ganancias para ellas.

El gobierno no las apoya, para lo único que se han acercado es para decirles que se queden en sus casas, sin embargo, para ellas eso es imposible pues viven al día y "tenemos que seguir adelante", señalan.

Si bien el apoyo de la gente nunca ha sido bueno, con la crisis sanitaria lo es menos, pues ahora incluso se portan más groseros.

“Dicen que los vamos a contagiar y hasta nos quieren pegar, nos dicen que nos retiremos del carro por no traer cubrebocas, pero si con trabajos tenemos para comer, mucho menos para comprarnos un cubrebocas (…) por no tenerlo hasta nos avientan el carro o el dinero, si es que nos dan”, cuenta doña Gabriela.

Trabajar en el crucero es peligroso, la cercanía con los carros, la velocidad y en algunas ocasiones el consumo de sustancia prohibidas elevan el riesgo de sufrir un accidentes, doña Gabriela y Vanessa ya han sido atropelladas y cuentan que cuando un accidente así sucede los automovilistas ni se detienen a ver si están bien, “nos tratan peor que animales”.

Pese a solamente tener como fuente de sustento el limpiar parabrisas, Gabriela intenta darles una vida mejor a sus tres hijos llevándolos a la escuela para que no pasen por la misma situación, sin embargo, nuevamente la pandemia le ha presentado grandes dificultades debido a que antes podía dejarlos seguros unas horas en el colegio, mientras que ahora asiste todos los días con ellos aún si llueve o hace mucho frío.

“La pandemia nos ha afectado fuertemente, ahora que se viene otra vez la escuela de los niños a través de Internet es muy difícil tener los recursos, prácticamente no tenemos cómo acceder a la educación, apenas tenemos para comer, no para una computadora (…) la vida es difícil en la calle y con la pandemia ha sido peor”.

Con los 70 pesos que en promedio consigue al día, Gabriela busca sacar adelante a sus hijos, pero se las ve muy difícil, más aún con su bebé de nueve meses en quién gasta la mitad de sus ganancias para comprarle leche y pañales, mientras que el resto es para alimentar a sus otros hijos.

“Busco darles una mejor vida pero me veo limitada, no pasamos de 70 u 80 pesos diarios, eso no me alcanza para que coman bien y se ha hecho más difícil ahora con la pandemia”.