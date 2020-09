Si tiene pruebas contra un ex presidente, métalo al bote, no le saque: Madero a AMLO

El senador Gustavo Madero pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si tiene pruebas de delitos de ex presidentes, los debe meter al “bote” y no usar el tema como una estrategia de campaña.

“Deje de estar utilizando el poder para distraer a los mexicanos, deje de estar manoseando a las instituciones, a la justicia para polarizar a los mexicanos. Si usted tiene algo contra cualquier ex presidente, métalo al bote, no le saque, no sea (Poncio) Pilatos que se lava las manos en falsas consultas”, expresó el senador panista.

En conferencia de prensa en la sede del Senado, Gustavo Madero, el legislador de Chihuahua, pidió a AMLO romper cualquier pacto de impunidad para enjuiciar a algún ex presidente y no hable más de las consultas populares.

“No genere cólera y encausarla, en vez de a su gobierno, contra fantasmas del pasado, si tiene algo es su obligación denunciarlo, armar las carpetas de investigación”, reiteró.

Conferencia de @SenadoresdelPAN, del 31 de agosto de 2020 https://t.co/SFlo9ThXH0— Senado de México (@senadomexicano) August 31, 2020

Por: Misael Zavala

