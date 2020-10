Mayer pedirá reglas claras para apoyos ante extinción del Fidecine

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, adelantó que presentará una reserva al dictamen de eliminación de 109 fideicomisos que discutirá este jueves el pleno de San Lázaro, la cual exigirá que por escrito en la ley sean garantizados los recursos para apoyar a la comunidad del cine en México.

Entre los programas a eliminar se encuentra el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), mismo que el coordinador de Morena, Mario Delgado, se había comprometido ante cineastas como Guillermo del Toro que no se tocaría.

Pedirá mejorar la normativa

“El fondo del cine o del Fidecine no es un gasto, y no es tampoco mal utilizado. Al contrario, genera un retorno importante no solo a la industria del cine sino a México. Ese es mi objetivo, de hacer ver, defender hasta dónde pueda, sin ir en contra del proyecto del presidente (López Obrador).

“Si van a desaparecer los fideicomisos de manera generalizada lo que queremos es que en el caso del cine se mantengan los apoyo, en cualquier otro esquema, que tenga reglas de operación que fije el Ejecutivo, con algún otro esquema donde puedan entregar el dinero de otra manera, pero que se mantenga el apoyo”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Morena propuso las iniciativas para desaparecer los fideicomisos, a fin de darle transparencia al manejo de estos recursos y también para que en parte sean utilizados por el gobierno federal para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Se reúne con miembros del sector

Sin embargo, Mayer Bretón, integrante de esa bancada, organizó reuniones virtuales de legisladores con artistas y cineastas para defender el Fidecine, encuentros en los que Mario Delgado se comprometió a no desaparecer.

“El coordinador de la bancada, Mario, ha hecho todo lo humanamente posible por mantenerlo y honrar su palabra, eso me consta. Sin embargo, el esquema que se está presentado ahora es apoyar al sector salud”.

El Fidecine acumula una bolsa de 224 millones 247 mil 606.55 pesos, de un total de 68 mil millones de pesos que reúnen los 109 fideicomisos a desaparecer, entre ellos también el Fonden y el Fodepar.

Por: Iván E. Saldaña

dhfm