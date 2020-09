Senado “calienta” terreno previo a comparecencia de López-Gatell

Senadores de la Comisión de Salud registraron un encontronazo para definir la comparecencia de los encargados de Salud y que expliquen la ruta para enfrentar la Covid-19.

En sesión de la Comisión de Salud para definir el formato de las comparecencias, senadores panistas, como Lilly Téllez y Martha Márquez, exigieron que haya una mayor participación de los senadores para cuestionar, sobre todo al subsecretario Hugo López-Gatell, ya que requieren respuestas concretas del funcionario y, dada la personalidad, no quieren una escucha sin cuestionamientos.