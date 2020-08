Ventila diferencias titular de Semarnat

La 4T es “un gobierno de contradicciones brutal” en materia ecológica, debido a las “luchas de poder al interior del gabinete” para priorizar negocios por encima del cuidado ambiental, acusó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur.

En un audio difundido en redes sociales, el secretario de Estado revela en una reunión detalles de pláticas entre el gabinete y el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de encuentros entre altos funcionarios de Economía y Gobernación con la IP.

Toledo cita siete temas que han causado discordia: el glifosato, el algodón transgénico, la minería, energías, la ganadería, la operación de cerveceras y hasta el Programa Sembrando Vida.

Yo quisiera compartirles lo que he vivido en estos diez meses porque, efectivamente, la 4T, como tal, como un conjunto claro no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo he notado”, señala en el audio de seis minutos.