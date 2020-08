Rosario Robles NO regresaría ningún dinero; abogado de la exfuncionaria explica por qué

Tras declaraciones de este miércoles de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dijo que Rosario Robles, continúa presa por no tener una “conducta solidaria con el Estado mexicano”, el abogado de la extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Epigmenio Mendieta, exigió “piso parejo” para su cliente.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el jurista explicó que la ex funcionaria federal cumple este 13 de agosto un año dentro del penal de Santa Martha Acatitla, sin embargo, el delito por el que se le acusa no es grave y no merecería prisión preventiva.

Detalló que su cliente enfrenta un proceso por ejercicio ilícito del servicio público, el cual, es de omisión formal y no por afectación al erario, por lo que de ser sentenciada no regresaría ningún dinero al estado, como es el caso de Emilio Lozoya. Te puede interesar ¿Procesos de Emilio Lozoya y Rosario Robles han sido justos?

Gertz Manero, aseguró que la extitular de la Sedesol permanece en la cárcel, a diferencia al ex director de Pemex, porque ella encubre a los que realizaron la Estafa Maestra.

Por esta razón, los abogados de Robles Berlanga emitieron el comunicado Precisiones de los abogados de Rosario Robles sobre las declaraciones del titular de la FGR, en donde precisaron que pareciera que su clienta está “privada de su libertad por no querer colaborar con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”. Te puede interesar Criterios distintos para aplicar la ley en el caso de Manuel Bartlett y Rosario Robles: experto

Jueza admite amparo

Mendieta Valdés informó que la jueza Cuarto del Distrito de Amparo en Materia Penal, María Dolores Núñez Solorio, admitió un amparo que promovió para que Rosario Robles enfrente el proceso en libertad.

Señaló que se fijó el próximo 17 de agosto y 9 de septiembre para celebrar una audiencia incidental y constitucional.

Escucha los detalles

Te puede interesar A Rosario Robles no le ofrecieron ser testigo colaborador como a Lozoya: abogado

Por: Redacción Digital Heraldo Radio

MFA