Ricardo Anaya recibió 6 millones de pesos en sobornos de Lozoya; revela denuncia

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que durante la primera semana de agosto del 2014, le entregó a Ricardo Anaya, quien en ese entonces se desempeñaba como diputado federal del PAN, 6 millones 800 mil de pesos para apoyar sus aspiraciones para ser gobernador del estado de Querétaro.

De acuerdo con Lozoya, esta cantidad procedía de sobornos que le entregó Odebretch, firma brasileña.

Esta acción supuestamente la realizó bajo instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En la declaración ante la FGR, Lozoya comentó que un militar que se desempeñaba como su jefe de escoltas entregó el dinero a Anaya Cortés en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.

“Fue así que en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial, y fungía como mi jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular número (+52) 442354856. La entrega de dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”, declaró Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya presenta denuncia

Fue el pasado 11 de agosto, cuando Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República para aclarar su participación en el caso de sobornos de Odebrecht.

Según la declaración de Lozoya, Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron durante la campaña para la presidencia en 2012.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

mavr