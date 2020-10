Restricciones a cruces en frontera con EU fue por tema de salud: Ebrard

Las restricciones a cruces no esenciales en la frontera común entre México y Estados Unidos se extendieron un mes más por las disposiciones de la Secretaría de Salud en la atención de la pandemia de COVID-19, aseguró el canciller, Marcelo Ebrard.

En la conferencia matutina dijo que los estados fronterizos en México permanecen en color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19, por lo que no puede haber una apertura total de las actividades en las entidades.

“Es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos, no podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, a eso obedece, no hay otra razón”, explicó.

Marcelo Ebrard señaló que se acordó con el gobierno de Estados Unidos levantar las restricciones hasta que se mueva el semáforo de riesgo epidemiológico.

“Esperamos que muy pronto se pueda regularizar, de todos los estados de la frontera la Secretaría de Salud determinó que están amarillo, todos salvo uno que es Nuevo León. Entonces tenemos que esperar a que el semáforo se mueva porque eso es lo que convenimos con Estados Unidos, no podríamos levantar esas medidas cuando nuestro propio mapa dice que tiene que haber ciertas restricciones”, aseguró el canciller.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

