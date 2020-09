Decano de vida

Héctor El Chino Méndez regresa al punto en que su vida dio un giro hace 35 años, cerca de donde se ubicaba el edificio Nuevo León, en Tlatelolco, lugar en el que comenzó como rescatista voluntario, o sea un Topo, hecho que califica como una misión de vida.

Su mente se llena de aquellos recuerdos que iniciaron aquel 19 de septiembre de 1985.

“Nací aquí en Nonoalco; entonces estaba muy familiarizado. Cuando vi lo que había pasado me vine rápido para acá.

“Se me aceleró todo. Sientes el impulso de venir. Vi un hoyo y me metí. Había una huella de sangre en la pared y estaba viendo cómo empezar a trabajar y llegó un soldado, que dijo: ‘para fuera y me salí’”, dijo Méndez.

Después contó para El Heraldo de México cómo participó en su primer rescate.

“Sacamos una señora del Golfo de México. Traía fractura expuesta en la pierna y en el brazo. La subimos sobre una cobija y la sacamos en un ángulo de 45 grados”, relató.

Cuando tomó un respiro después de apoyar en las labores, se sentó con un café y un refresco en mano. Ahí se dió cuenta de que no tenía que esperar algún reconocimiento a cambio de lo que hacía. Hoy es parte de la la Brigada Internacional Topos Azteca (BIRTA). Te puede interesar ¿Qué ha pasado y en dónde están ahora los perros rescatistas del 19-S?

Por Carlos Navarro

