Regreso a clases SEP: ¿Qué pasará con alumnos de PREPA que no acreditaron ciclo anterior?

Entre los rubros que se encuentran en vilo por la pandemia del COVID-19, se encuentra la educación, la cuál ha dejado infinidad de dudas a padres de familia y estudiantes de todos los niveles de educación básica, media y media superior.

Una de ellas es sobre los estudiantes de preparatoria que no acreditaron el ciclo anterior. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se pronunció en la conferencia de este martes, una de las que diariamente tendrá durante todo agosto para hacer las aclaraciones correspondientes.

Para estos jóvenes, que por alguna razón no consiguieron aprobar, aunque deban más de tres materias, continuarán inscritos en la escuela a la que pertenecen y tendrán apoyo para que no pierdan el año completo, informó Juan Pablo Arroyo, Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP.

“En la educación Media Superior los estudiantes cursan asignaturas y no el ciclo completo. Actualmente hay un reglamento que si no pasas tres asignaturas no puedes inscribirte al siguiente ciclo. Ya tenemos autorización para que, aunque se deban más de tres materias, los alumnos sigan inscritos en el siguiente ciclo”