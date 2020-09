¿Qué importancia tienen los libros de la SEP en el regreso a clases a distancia?

Ante el regreso a clases de manera no presencial en todas las escuelas públicas y privadas de México, en el cual toda la información se podría encontrar al alcance de un click, Tomás García Cerezo señaló que el problema actual como sociedad es que el país es muy “disparejo“, en el que escuelas y hogares tienen acceso a las herramientas digitales y otros que no, sin olvidar a los niños que tomarán clases por televisión tres horas sin retroalimentación.

“El único recurso que tienen las personas que toman clases por televisión, es el texto gratuito que otorga la SEP, que requieren para el resto de las horas para complementar y ejercitar lo que van aprendiendo”, afirmó García.

Dijo además que para los padres de familia es un problema, ya que probablemente no saben o definitivamente no saben cómo guiar en esta parte sobre lo que se está preguntando en los libros, e incluso, no tienen las herramientas para apoyarlos.

Herramienta para los padres de familia

El director editorial de Larousse dijo que los libros son una herramienta que puede ayudar a los padres de familia, ya que dentro de ellos vienen las respuestas, de manera que los padres pueden sentirse seguros de que están apoyando a sus hijos.

En entrevista para el Noticiero de la noche con la colaboración de Manuel Zamacona, el director destacó que los libros están disponibles para Preescolar, Primaria y hasta Secundaria, mismos que son “libros integrados“, ya cuentan con las asignaturas del año escolar, por lo que en un solo libro, tienen ejercitación de todas las asignaturas.

“Hay algunos especializado hay un cuaderno especial para cada asignatura, y para secundaria hay un cuaderno para cada asignatura y para cada grado por su complejidad”, dijo García.

