¿Qué gobernador le pidió al presidente que usara cubrebocas? AMLO lo confiesa

El presidente Andrés Manauel López Obrador resaltó en su conferencia matutina de hoy, que un mandatario estatal le pidió durante una gira que se pusiera el cubrebocas.

El mandatario reveló que se trató de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien se lo pidió en su reciente gira por esa entidad.

López Obrador criticó que los medios desvirtuaron sus dichos, cuando en la mañanera dijo que se pondría tapabocas cuando se acabe la corrupción, pero no hacía referencia a un cubrebocas, se refería a algo para ya no hablar. Te puede interesar No habrá “encontronazo” con los gobernadores, vamos a dialogar: AMLO

¿Cómo se lo pidió?

“La gobernadora de Sonora me dice: ‘Oiga, le pido de favor que se ponga el cubrebocas, porque están diciendo que aquí usted no se pone el cubrebocas porque hay corrupción’”, relató el presidente.

Te puede interesar ¿Cuántos cachitos de la rifa del avión presidencial se han vendido?

“Porque yo dije: Me voy a poner el tapabocas cuando ya no haya corrupción, eso fue lo que dije. Entonces, me toman una foto con el cubrebocas en el avión y entonces ya no hay corrupción. No dije ‘cubreboca’, dije ‘tapaboca’”, aclaró López Obrador.

Escucha la segunda temporada del DiccionAMLO:

Por Redacción Digital El Heraldo de México

gzm