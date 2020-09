Se reconcilian PT y PES; van por la MESA DIRECTIVA de la Cámara de Diputados

Después de una reunión privada se “restituyó la unidad” entre las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), y acordaron ir por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados como coalición política, aseguraron los líderes del grupo petista.

En conferencia de prensa virtual, el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada, señaló que ya limaron asperezas con el PES, aún cuando este grupo los acusó de “comprar” diputados para crear una “mayoría ficticia”.

El PES también había expresado su apoyo al PRI para que este grupo encabezara la presidencia de la Mesa durante el último año de la LXIV Legislatura, que inicia el próximo 1 de septiembre, pero el nuevo acuerdo con el PT cambia el escenario. Te puede interesar PT pierde curul; busca presidencia de la Cámara de Diputados

“Todo indica, se perfila que el PT encabezará la Mesa Directiva durante el último año de periodo de sesiones, la mayoría que conformamos la coalición Juntos Haremos Historia. Ayer se restituyó la unidad en esa plática con Encuentro Social, falta una reunión de las cuatro fuerzas: Morena, PT, PES y Verde… estamos muy contentos, listos para emprender esta tarea fuerte”, dijo.

Reginaldo Saldova, coordinador de los diputados petistas, anunció que este viernes su bancada registrará de forma oficial a los seis diputados de otras bancadas que se sumarán a sus filas, para crecer a 49 curules y entonces reclamar legalmente la presidencia de San Lázaro.

Sin dar mayores detalles de los nuevos integrantes, el coordinador de la bancada indicó que ya “recuperaron” ser la tercera fuerza en San Lázaro, desplazando al PRI que tiene 46 diputados.

Te puede interesar Morena lanza convocatoria para elegir a Presidente del Senado

“El día 28 de agosto, y es lo que establece la ley, se hace el conteo de los grupos parlamentarios para saber qué diputado se movió, a dónde, en su pleno derecho y en su plena libertad. Ahí, en ese momento y sostenemos ahora que recuperamos nuestra tercera fuerza, nuestra tercera posición, para que no se diga que nosotros estamos queriendo agandallar, quitar. No le corresponde al PRI (la Mesa) porque no es tercera fuerza, somos tercera fuerza el PT desde el inicio”, explicó.

Cabe señalar que el pasado miércoles, Fernández Noroña dijo que al PES le conviene estar con la coalición porque es la única vía para poder tener candidaturas de reelección. Este jueves, Ferández Noroña y Sandoval Flores evitaron confirmar si le ofrecieron al PES candidaturas a cambio de apoyar al PT.

La reunión que reconcilió a ambas bancadas fue encabezada por Jorge Argüelles, coordinador del PES en Diputados quien lanzó las acusaciones al PT, y por Hugo Eric Flores, fundador del Encuentro Social.

De acuerdo a Reginaldo Sandoval, el PES y PT acordaron exigirle a Mario Delgado, líder de Morena en Diputados, “que vamos a recomponer la coalición Juntos Haremos Historia y vamos a pedirle a Mario Delgado que asuma con responsabilidad la vanguardia de la correlación de fuerzas de lo que significa la coalición Juntos Haremos Historia en la Cámara de Diputados”.