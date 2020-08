PT exige al coordinador del PES disculpase por difamaciones

Por “difamaciones y calumnias”, la bancada del Partido del Trabajo (PT) exigió que se disculpe con ellos el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles, a quien diputadas también acusaron de violencia de género.

En conferencia virtual de prensa, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, condenó y rechazó los señalamientos de su par del PES que acusan a ese grupo de estar “comprando” diputados para que se sumen a sus filas, y así convertirse en la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados a fin de obtener la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre próximo.

“Ahora exigimos que presente pruebas porque el que acusa tiene responsabilidad para probar sus dichos. También le exigimos que nos diga por qué él quiere que el PRI dirija la Mesa Directiva en el último año”, dijo este miércoles. Te puede interesar Familiares de "El Marro" logran desbloquear cuentas del Cártel de Santa Rosa de Lima

La bancada del PT ha crecido en los últimos meses de 29 a 43 diputados más, y de acuerdo al vicecoordinador de ese grupo, Gerardo Fernández Noroña, crecerá hasta 52 para desplazar al PRI como tercera mayoría, que tiene 46. Reginaldo Sandoval evitó dar detalles de qué grupos saldrán esos diputados.

Disculpa pública

“Este ejercicio va a hacerse la última semana de agosto y ahí se determinará. Es probable que se muevan algunos compañeros de un grupo a otro… pero lo queremos dejar ahí para no provocar esta avalancha que nos traen, pues mientras Argüelles no nos haga una disculpa pública y explique públicamente por qué tiene interés de que el PRI presida pues tenemos que ser cuidadosos, pues aquí estamos haciendo política”, dijo.

Las acusaciones de Argüelles señalan que el PT está ofreciendo “cañonazos” de 5 millones por diputado y candidaturas para puestos de elección política en 2021. En la conferencia de este miércoles también participaron tres legisladoras y un legislador que abandonaron el PES para sumarse al PT a fin de despejar dudas de que los hayan comprado.

La diputada María Rosete afirmó renunció al PES para pasarse a esa bancada con la promesa de que será postulada por el PT a la alcaldía por Cuauhtémoc. Te puede interesar Magistrados confirman vinculación a proceso de Rosario Robles

“No soy ninguna traidora ni tampoco me vendo al mejor postor”, aseguró la legisladora y líder de los ambulantes de Tepito.

A pregunta de que si competirá por la alcaldía de Cuauhtémoc en 2021 postulada por el PT, respondió que “no son los tiempos electorales” para dar respuesta al hecho. Sin embargo, en su participación acusó al coordinador Jorge Argüelles de violencia de género.

“La violencia de género por parte del coordinador Jorge Argüelles no es una tendencia nueva, él ya trae antecedentes de hace un año, alguna diputada que él agredió en este sentido, y ese de prácticas él las viene desarrollando al interior del grupo parlamentario. Cómo evalúo la violencia de género, es que él tiene prioridad por los compañeros varones al que les da a las mujeres, desde el momento en que te minimiza por ser mujer, por ser comerciante, eso es violencia de género”, dijo.

“ Viejo PRI ”

Al respecto, la diputada Elba Torres dijo que el PES está actuando con prácticas del “viejo PRI”, que no está entendiendo de qué se trata la transformación de México. Respaldó también los dichos de la diputada Rosete.

“Yo también fui una de las afectadas. No sólo es de Jorge Argüelles, también es dentro del partido. Al elegir a la secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara yo fui la más votada, entonces yo daba por hecho de que yo iba a ser la secretaria de la Mesa, pero ¿qué creen?, cuando se toma la protesta no me mencionaron a mí sino a un compañero hombre y sin decirme nada antes. En los estatutos dice que es por votación, pero simplemente me dijeron que ‘porque eran muchas mujeres ya’”, señaló. Te puede interesar Regreso a clases SEP: Así puedes conseguir los Libros de Texto gratuitos para el ciclo 2020-2021

La excoordinadora del PES y ahora legisladora por el PT, Olga Juliana Elizondo, que una de las razones de su salida de ese partido fue que “con argucias y con estrategias de golpear movieron y lograron que su trabajo no concluyera” dentro de la bancada.

El diputado José Luis García Duque adelantó que presentará una denuncia contra Argüelles por difamar que a él lo compraron. Argumentó que se cambió de grupo porque sentía exclusión y “favoritismos” en la bancada por parte de la dirigencia.

“Nos causó daño moral. La gente nos señala y nos dice que somos unos corruptos; yo no soy un corrupto. Si estoy aquí es porque me tratan como lo que soy, una persona, con respeto”, expuso.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés

alg