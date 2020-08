Proceso Admisión IPN 2020-21: Fechas para examen de admisión a Nivel Superior en Modalidad Escolarizada

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) publicó las fechas para el examen de admisión al Nivel Superior en Modalidad Escolarizada.

Los días son los siguientes: 28, 29 y 30 de agosto del año en curso.

Los exámenes de admisión serán presenciales y se aplicarán bajo los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud (Ssa).

Las medidas sanitarias incluyen la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial, así como la toma de temperatura al llegar a las sedes.

Recomendaciones para los aspirantes

Conocer la ubicación de la sede donde presentará el examen y la manera de llegar a ella.

Será conveniente que, con suficiente anticipación, el aspirante visite la sede, con objeto de estar al tanto del tiempo y dificultades que el traslado implica y tomar las previsiones correspondientes para evitar contratiempos de última hora.

El día del examen de admisión el IPN indicó que no contará con estacionamiento para aspirantes y/o acompañantes. Te puede interesar Examen Licenciatura UNAM 2020: ¿Cómo llego al Estadio Olímpico Universitario?

Indicaciones

Ningún aspirante podrá presentar el examen de admisión en un lugar, fecha u hora distintos a lo indicado en la Ficha de Examen, ya que el material solo estará disponible en la sede que le corresponde.

Para tener derecho a presentar el examen de admisión, el aspirante deberá mostrar la Ficha de Examen al momento de ingresar a la sede correspondiente. En el salón firmará la lista de asistencia y la Hoja de Respuestas.

El aspirante no deberá ingresar con ningún material de papelería, toda vez que el Instituto Politécnico Nacional proporcionará todos los materiales necesarios para presentar el examen de admisión (Cuadernillo de Examen, Hoja de Respuestas, lápiz, goma y sacapuntas).

Te invitamos a conocer toda la información sobre el Proceso de Admisión Escolar 2020-2021 del Nivel Superior Modalidad Escolarizada.



➡️ https://t.co/BNwqZjeexn pic.twitter.com/NjAUKOgJ2e— IPN (@IPN_MX) August 7, 2020

Perderá su derecho a presentar el examen de admisión, el aspirante que:

Se encuentre bajo los efectos de algún psicotrópico o estupefaciente.

Sea sorprendido portando cualquier tipo de arma.

Se presente en estado de ebriedad o con aliento alcohólico.

El aspirante no podrá entrar al salón de aplicación del examen con gorra, sombrero, capucha, pulseras, collares, libros, cuadernos o libretas; así mismo, no se le permitirá utilizar calculadora o algún otro dispositivo electrónico (celular, reproductor de música, audífonos, etc.) durante el examen, de tal modo que, para evitar contratiempos o pérdidas, será preferible que se abstenga de llevar estos objetos. Tampoco necesitará otros documentos.

Se cancelará el examen de admisión al aspirante que:

Sea suplantado durante la aplicación del mismo.

Sea sorprendido utilizando acordeones o cualquier otro material de apoyo.

Intente sustraer o sustraiga el Cuadernillo de Examen y/o la Hoja de Respuestas.

y/o la Hoja de Respuestas. Durante la aplicación del examen haga uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, computadoras portátiles, tabletas electrónicas, videojuegos portátiles, cámaras fotográficas o de video, calculadoras electrónicas, o equipos electrónicos similares.

Realice la copia parcial o total del Cuadernillo de Examen y/o la Hoja de Respuestas, por cualquier medio o dispositivo electrónico.

Presente una actitud violenta o agresiva contra otros aspirantes o el personal del Instituto.

Dañe o maltrate de cualquier forma las instalaciones o mobiliario de la sede de aplicación del IPN .

. Ponga en riesgo la integridad física de los aspirantes o del personal de esta Casa de Estudios.

El aspirante que incurra en lo anterior, no podrá volver a registrarse en ningún otro proceso de admisión que el Instituto Politécnico Nacional convoque, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar;

Para resolver el examen de admisión, el aspirante dispondrá de un máximo de tres horas efectivas (contadas a partir de la señal de inicio que dará el aplicador), tiempo que se considera suficiente para que, trabajando de manera continua, conteste las 130 preguntas del examen.

Terminado el examen, todos los aspirantes deberán entregar los materiales (Cuadernillo de Examen, Hoja de Respuestas, lápiz, goma y sacapuntas) a su aplicador, según las instrucciones que él indique.

Una vez concluido el examen, ningún aspirante podrá permanecer en la sede de aplicación. Te puede interesar Examen Licenciatura UNAM 2020: Recomendaciones sanitarias dentro y fuera de la sede

Con información del IPN

lhp