Presentan propuesta para permitir la eutanasia en México

El diputado Ricardo Fuentes presentó una iniciativa para que en la Constitución Política de México, se considere a la eutanasia como garantía para una muerte digna.

En el proyecto de decreto para presentar ante el Congreso de la Unión, se adiciona un párrafo al Artículo Cuarto de la Carta Magna.



El legislador reconoció que este es un tema controversial que debe ser atendido.

“Sin duda alguna hay temas que son muy controversiales y muy incómodos en diferentes sectores de la sociedad como el que se refiere al uso de la cannabis o la despenalización del aborto. Eso mismo sucede cuando se toca el tema de la eutanasia que es un tema muy controvertido. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece en sentido estricto la prohibición, sin embargo, si lo establecen otras disposiciones como la Ley General de Salud y el Código Penal”, dijo.



Fuentes Gómez indicó que han presentado varias iniciativas para promover la eutanasia en los legislativos locales y federales, con base en los derechos que existen en países como Holanda, Alemania o Noruega, pero consideró que la razón por la que no han avanzado en México, es porque no cuentan con un sustento constitucional. Te puede interesar Invitan a sumarse a María Beatriz Gasca en agenda feminista de la CDMX

Advirtió que el Artículo Cuarto solo hace referencia al derecho de todo mexicano a tener una vida digna y por ello su propuesta busca añadir un párrafo al cuarto constitucional para que señale “Toda persona tiene derecho a una vida digna y en consecuencia una muerte digna. La ley establecerá las normas para regular el reconocimiento de la segunda”.



El congresista consideró que esta modificación en la Constitución federal podría ser la base para poder legislar en la materia, en las constituciones del resto de los estados y establecer la norma que ya existe como un derecho en la Ciudad de México.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas del Congreso CDMX.

Por: JORGE ALMAQUIO

alg