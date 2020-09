Presentan en FGR primera denuncia por presunto homicidio por desabasto de medicamentos

Una familia de Nuevo León presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) la primera denuncia por homicidio en contra del gobierno federal para que se investigue la muerte de un niño con cáncer y la presunta relación del fallecimiento con los problemas de desabasto de medicamentos oncológicos en el país.

Afuera de la FGR, Lorena Guadalupe Aguilar Molina explicó que su hijo Evan Omar, de dos años de edad, falleció el 29 de diciembre pasado tras padecer neuroblastoma fase cuatro, que le diagnosticaron el 26 de mayo.

En los meses previos, el pequeño fue atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS en Nuevo León, donde recibió tratamiento y fue operado, sin embargo durante la atención hubo falta de medicamentos como la vincristina y en consecuencia, los doctores buscaban alternativas como sustituir los fármacos por otros disponibles. Te puede interesar Exigen atención a niños con cáncer; padres de familia opinan

“Yo sé que ya no me van a regresar a mi hijo pero lo que quiero es que no se quede impune, que no se quede callada la gente. Si levantamos la voz, más niños pueden salir adelante”, mencionó Lorena.

La señora Lorena acudió a la FGR acompañada de su esposo Omar; de Israel Rivas, uno de los integrantes del movimiento de padres de niños con cáncer, así como la abogada Andrea Rocha y Carlos Estrada, integrante de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exdelegado de Iztacalco.

Andrea Rocha, abogada de la señora Lorena dijo que la denuncia presentada va dirigida contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director del IMSS Zoé Robledo.

“Lo que vamos a pedir es que se le prive de la libertad a quien tenga que caer por la irresponsabilidad y tantas muertes de niños, y pediremos la reparación del daño y una disculpa pública de las autoridades responsables”, añadió Rocha. Las madres de los niños con cáncer piden que se investigue a los responsables por la falta de medicamentos. Foto: Gerardo Suárez

Responsables por la compra consolidada

Israel Rivas justificó que la denuncia se presentó en contra de las autoridades federales por ser las responsables de la compra consolidada de medicamentos oncológicos, los cuales se distribuyen después a los estados.

La señora Lorena Guadalupe Aguilar agregó que no presentó antes la denuncia debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Ella también fue una de las primeras en tramitar un amparo contra el desabasto el año pasado.

Los inconformes aseguraron que se presentarán más denuncias la próxima semana y además ya se acumulan 200 familias que han tramitado un amparo contra la falta de medicamentos, dijo Andrea Rocha. Te puede interesar Con rifas juntan recursos para cubrir faltantes de medicamentos contra cáncer

Por Gerardo Suárez

