Detienen al primero de 19 de la Policía Federal

Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex jefe de departamento en la extinta Policía Federal, fue detenido por su posible participación en el desvío de casi dos mil 500 millones de pesos en la corporación.

Pérez Romero forma parte de los 19 ex funcionarios contra los que un juez federal libró orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes federales, Pérez Romero fue ingresado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, y fue puesto a disposición de un juez federal.

Aunque no se ha especificado el lugar de la detención hay versiones de que fue en instalaciones de la Guardia Nacional. Otra señala que fue arrestado durante un operativo en los límites del Estado de México y la Ciudad de México.

El impartidor de justicia del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano también ordenó la detención de los ex secretarios generales de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez.

Esta investigación derivó de la denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ante la Fiscalía General de la República (FGR) al detectar irregularidades en la adquisición de tecnología, helicópteros y aviones.

La FGR también solicitó la aprehensión de Carlos Hipólito Rivera Codina, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rosas, Osvaldo Martínez y Leonel Ignacio Orozco Padilla.

Además, solicitó la detención de Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz, Edgar Ulises Calderón, Israel Luna, José Manuel Correa, María Eldy Sosa, Verónica Tlahuitzo Pérez, Carmen Patricia Quiñones y Mercedes Hernández.

En el caso de Martínez Zamora, fue operadora del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En la mira

Las investigaciones en contra de estos funcionarios inició a partir de una denuncia que presentó la SSyPC.

Fue por el presunto desvío en la compra de equipo tecnológico durante el sexenio anterior.

Las órdenes de captura se emitieron a petición de la SEIDO y enseguida se iniciaron los operativos.

Por Diana Martínez

