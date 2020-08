Pandemia incrementará demanda en escuelas públicas: AMLO

Culiacán, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que por la pandemia de COVID-19 disminuirá la matrícula de las escuelas privadas, y esto aumentará la demanda en los planteles públicos.

En las conferencia matutina, señaló que primero se va a garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes y después se va a buscar un mecanismo para apoyar a las instituciones privadas.

"En efecto va a haber o se está manifestando que haya menos matrícula en escuelas privadas, disminución de inscripciones, esto va a llevar a que haya más demanda en escuelas públicas, lo tenemos que resolver y también que no cierren, buscar ayudas para que se siga garantizando el derecho a la educación", indicó.

“Lo que tiene que ver con la salud y la educación es fundamental, es prioritario. No vamos a abandonar la educación y la salud del pueblo, tenemos que buscar la manera de resolver que se atienda toda la demanda educativa en lo que corresponde a educación pública, ya llegamos a un acuerdo con televisoras, es importante porque se va a iniciar el nuevo ciclo escolar el 24 (de agosto) de manera formal se está haciendo trabajo profesional para que no se pierda el nuevo ciclo escolar”, explicó.

Por Paris Alejandro Salazar-Enviado y Francisco Nieto

