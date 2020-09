Nueva normalidad: ¿Hay avances en el sector aeronáutico y restaurantero en México?

Luego de 120 días de nueva normalidad en México, más de 733 mil casos confirmados de Covid–19 y unas 77 mil defunciones, además, dentro de esta mesa se ha analizado la nueva normalidad en el sector automotriz y en el sector turístico.

Por ello, el editor de El Heraldo de México, Alfredo González, junto a Isaías Robles, conversaron en la Mesa de opinión, A Fuego Lento, con José Suárez Valdés, vocero presidente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, para esclarecer lo sucedido con la industria de la aeronáutica y cómo es que piensan regresar .

¿Cómo está el sector aeronáutico?

El capitán Suárez Valdés señaló que la nueva normalidad está llegando de una manera vertiginosa al sector aeronáutico, estando en la peor crisis que ha vivido y continúan viviendo en la aviación en sus más de 120 años de historia.

“Estamos teniendo una recuperación lenta, en el caso de la República Mexicana estamos alrededor de un 45% de las operaciones normales, las líneas aéreas se están ajustando, los itinerarios están disminuidos, los pilotos están volando muy poco”, explicó el piloto.

De acuerdo con el piloto, la nueva normalidad con las medidas sanitarias los pasajeros han tomado las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas la toma de temperatura, entre otros, por lo que, “el 2020 será un parteaguas para la industria de la aviación en términos sanitarios”.

¿Hay pérdida económica?

En temas de los empleos, el presidente de la ASPA señaló que están empezando a ver una pérdida, y aseguró que a partir de septiembre las líneas aéreas han tomado la decisión de separar empleados.

“La aviación genera más o menos un millón de empleos directos e indirectos para el caso de México, estamos estimando que la pérdida de empleos oscile entre el 33%-40% de este millón”,

Esto debido a que únicamente las líneas aéreas se van a quedar con las rutas rentables, por lo que empezarán a cerrar destinos, estaciones y por consiguiente, pérdida de empleos que llevan no solamente directos sino los indirectos que están en la cadena de suministro de la aviación.

Además, Suárez estimó una recuperación de 36 a 48 meses para poder estar en los niveles que tenía el sector, incluso en febrero de este año.

Disminuye el personal del sector

Suárez Valdés aseguró que no se perderá la conectividad entre un par de ciudades, sino que quizá antes de la pandemia, ya se veía una sobreoferta en el mercado doméstico.

Al respecto, señaló que se se disminuye la oferta una vez, número de vuelos, ya que los aviones no se están llenando, por lo tanto hay líneas aéreas que se enfocan más en el sector de negocios.

Entonces…¿Habrá viajes al extranjero?

Afirmó que el país está conectado, sin embargo, el tema del cierre de fronteras para el caso entre México y Europa, “hay vuelos todos los días tanto por líneas aéreas nacionales como internacionales, pero la cuestión es que no están permitiendo a mexicanos que están viajando por cuestiones turísticas en este momento.

“Está afectando la demanda de los vuelos, pero un pasajero que tenga pasaporte europeo o que tenga una necesidad real y demostrable de viajar, puede hacerlo”, explicó Suárez.

Dijo además que lo que sí pueden esperar para esta temporada alta en diciembre, es una mayor oferta de vuelos y destinos que se ha estado incrementando lentamente.

Asimismo, estimó estar cerrando este año aproximadamente con 25% de las operaciones internacionales; hoy en día estamos en 15% de operaciones internacionales y 50% en doméstico, por lo que igual estiman una recuperación a nivel industria de un b a fin de 2020.

Aforo de los aviones ¿se cumple?

Suárez aseguró que los aviones están con un buen factor de ocupación con el 30%, cuidando que la ruta y el vuelo sean rentables.

“Un avión de 100 pasajeros que lleva solamente 30, realmente pues a la línea aérea no le conviene operarlo porque perdería mucho dinero en los suministros y en el combustible”.

¿Existe sana distancia en los vuelos?

Explicó que cuando los vuelo no están completamente lleno, las líneas aéreas están permitiendo y dejando una asiento vacío, el tema de la sana distancia, a bordo es bastante polémico,

“La Asociación de Aviación Internacional (IATA), no lo recomienda toda vez que generaría pérdidas a la industria, pero hay que recordar que la forma en la que circula el aire en una aeronave está completamente filtrado y recirculado el aire que limpia y respiramos es nuevo cada dos o tres minutos”

Destacó que los pasajeros nunca se están viendo entre sí, y que siempre están viendo hacia adelante, utilizando cubrebocas durante todo el vuelo sin importar la duración del mismo.

¿Cuántos pilotos están afiliados a ASPA?

Finalmente, señaló que en ASPA hay aproximadamente 2 mil 100 pilotos, en 3 líneas aéreas volando activamente, y de esos, 266 están en licencia sin goce de sueldo en lo que se recupera la situación.

Nueva normalidad del sector restaurantero

En la segunda intervención dentro de la mesa de análisis “A fuego lento”, Francisco Fernández Alonso habló de las predicciones para el sector restaurantero y cómo ha ido avanzando y recuperándose en materia económica, de empleos y social.

Por ello, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que podrían perder el 15% de todo el gremio, similar en empleo.

Revisando los datos que había compartido INEGI y que las propias autoridades dan a conocer, se perdió el 20% de nuestro gremio”, dijo Fenrández.

Señaló que si se habla de un universo de 2 millones de empleos de manera directa, habría una pérdida de 400 mil empleos.

¿Y de los negocios?

Fernández Alonso señaló que alrededor de 100 mil negocios se estaría perdiendo por lo que ya están levantando un censo “para saber con nombre y apellido, ubicación de los restaurantes que han cerrado”.

Mencionó el programa “Mesa segura“, como solución para el gremio y que la gente pueda visitar estos espacios y puedan sentirse en un espacio higiénico, haciendo haciendo todo lo posible para regresar lo más rápido a una normalidad.

¿Es costeable un aforo de 30%?

En entrevista, el presidente de la Canirac señaló que no es costeable tener un afoto del 30%, sin embargo, en la Capital existe un horario a 10 de la noche mientras que en el Estado de México, se tienen dos horas más,

“El número de personas que se puede sentar hoy en una mesa en la CDMX es no más de 6 personas mientras que en el Edomex es hasta 10”, explicó.

Al respecto, dijo que se han perdido más del 50% de las ventas, y en ninguna parte del país la gente está teniendo utilidades, “es un tema de sobrevivencia”, en donde los gastos son mayores a los ingresos.

“Aunque llegamos al 30, 40 o 50%, son insuficientes porque la gente tampoco va”

¿La crisis ya tocó fondo?

Fernández señaló que la crisis aún no ha tocado fondo, porque después de que abrieron los restaurantes nadie llegó.

por ello el gremio ha insistido en este protocolo de “defensa segura”, y estarán cubiertos ya que si no regresan los clientes, no hay mayor afluencia, lo que va a provocar en los próximos meses no llegarán a diciembre.

