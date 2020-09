No vamos a ser “esquiroles” en contra de derechos de los trabajadores: AMLO

Cadereyta, Nuevo León.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no será “esquirol” ni estará en contra de los derechos de los trabajadores de México.

En la Supervisión de la Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación en la Refinería de Cadereyta, el mandatario federal dijo que en la revisión del contrato de Pemex algunos dirigentes estaban de acuerdo en que se aumentara la edad de jubilación a cambio de que el gobierno federal mantuviera los privilegios arriba en el sindicato petrolero.

“Dijimos no, por principios, por ideales, no vamos a ser “esquiroles”, no vamos a estar nunca en contra de los trabajadores de México, menos cuando se trata de trabajadores eficientes, comprometidos como son los trabajadores de la industria eléctrica y del petróleo”, afirmó.