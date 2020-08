No habrá “encontronazo” con los gobernadores, vamos a dialogar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un “encontronazo” con los mandatarios estatales en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la que asistirá el 19 de agosto en San Luis Potosí.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional dijo que no habrá una pelea sino un diálogo constructivo con las gobernadoras y gobernadores.

"No nos vamos a pelear, sino a qué voy, vamos a dialogar y a buscar opciones, alternativas a los problemas en beneficio de la gente, o sea no vayan a crear ustedes muchas expectativas que piensen que va haber un encontronazo, no, no va a ser así, es un diálogo constructivo", afirmó.

López Obrador dijo que asistirá a la LIX Reunión Ordinaria de la Conago el próximo miércoles, y que ya se prepara la agenda conjunta sobre los temas que se van a abordar en el encuentro.

