Ningún delincuente confeso manchará mi nombre: Jorge Luis Lavalle

El ex senador Jorge Luis Lavalle Maury afirmó que ningún delincuente confeso manchará su nombre, por lo que alista su defensa ante las acusaciones –que calificó como políticas- de Emilio Lozoya de recibir sobornos para aprobar las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Me encuentro a disposición de la autoridad para cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Con la certeza de que durante mi paso por el servicio público actué siempre con rectitud, me apersonaré a la carpeta de investigación para defender mi honorabilidad. Emilio Lozoya o puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que son rotundamente falsos”, indicó.

En un comunicado, el ex legislador se desmarcó de su ex colaborador Rafael Caraveo Opengo, quien fue captado en imágenes recibiendo fajos de dinero.

“Mi relación personal y profesional con el señor Rafael Caraveo no me incrimina y mucho menos me implica en los hechos y conductas en los que él hubiere participado. Cada quien habrá de responder pos sus actos”, expuso.