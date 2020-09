Morena reprueba fichajes del PT

La jefa de Gobierno, el líder del partido, senadores y diputados de Morena rechazaron la “maniobra” del Partido del Trabajo (PT) de sumar a Mauricio Toledo y Héctor Serrano a su bancada para apoderarse de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de la legislatura.

El PT es uno de los aliados electorales y legislativos de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos años, sin embargo, la incorporación de los diputados federales no agradó a integrantes de la 4T.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó desacuerdo por la incorporación de estos legisladores.

No estoy de acuerdo. Me parece que el fin no justifica los medios. Nosotros luchamos muchos años por hacer política de una manera distinta. El poder no es el poder por el poder, el poder es para transformar a la sociedad”, afirmó.