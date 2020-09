“Mi hijo sigue vivo”: Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los 43

Luego de que se dio a conocer que el normalista de Ayotzinapa, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre fue identificado por expertos de Innsbruck y argentinos, su padre, Clemente Rodríguez Moreno, aseguró que no puede resignarse a velar un fragmento y mientras no tenga el cuerpo de su hijo, para él, sigue vivo.

En entrevista con El Heraldo de México y luego de que este medio de comunicación dio a conocer que Christian Alfonso fue identificado con un resto óseo del pie derecho de dos gramos, su padre recordó que a su casa en Tixtla llegaron Santiago Aguirre, del Centro Pro, y el fiscal Omar Gómez Trejo y minutos después, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para darle a conocer la identificación.

Fue una reunión de aproximadamente una hora en la que le entregaron un libro con fotografías, entre ellas la de una playera de una telesecundaria que el padre de familia no logró identificar; además, le dijeron que en la Barranca La Carnicería, había huesos, incluso de animales como pollos, pero no todos servían para ser analizados.

“(Mi hijo) sigue vivo porque no me puedo dar a la idea de sepultar dos gramos de huesito, es imposible que ellos me están diciendo: ‘aquí está tu hijo’, cómo va a ser mi hijo, si no tengo el cuerpo”, enfatizó.