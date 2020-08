“México vive un momento estelar”, dice AMLO sobre los casos Lozoya y García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se vive un momento estelar en la historia del país, porque se está dando el “renacimiento de México“.

Explicó que hay dos casos emblemáticos que comprueban este cambio que promueve su gobierno: Emilio Lozoya y Genaro García Luna, pues nunca antes personajes de altos niveles de gobierno habían estado tras las rejas, informando sobre sus actos de corrupción.

“Es un momento estelar en la historia de México y debemos verlo positivo. Tenemos la gran oportunidad de desterrar la corrupción, si no de manera significativa, sí alejarla por mucho tiempo de la vida pública.

“No debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo, pues hay elementos. Hay dos casos emblemáticos y graves: los casos Emilio Lozoya y Genaro García Luna“, dijo.

Pidió a todos los que participaron en la vida pública del país no enojarse, sino ayudar a que se destierre la “peste” de la corrupción y que la Fiscalía General de la República (FGR) lleve a cabo toda la investigación y que se logre saber lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables.

“No debemos molestarlos. No verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación. Al contrario, si todos ayudamos a que no haya actos de corrupción, México va dar un salto hacia adelante de grandes dimensiones. Es el Renacimiento de México. Por eso hablo de la paste. Cuál es la explicación de que México no avance: la corrupción“, reiteró.

Según el mandatario se está demostrando que no hay impunidad y la muestra es el caso de Emilio Lozoya, en el que se involucra a políticos y a ex presidentes.

En el caso de los ex presidentes, y para que no lo acusen de verdugo, consideró necesario hacer una consulta ciudadana para sean enjuiciado.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

