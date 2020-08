Médico me pidió que dejará de investigar: Madre de víctima por negligencia

En entrevista con Adriana Delgado, Guadalupe García, madre de una niña víctima de negligencia médica, aseguró que debido a que no atendieron adecuadamente a su pequeña, no era posible que sobreviviera y al mismo tiempo no le permitió pasar sus últimos días de manera digna.

Aseguró que el director del Hospital, Jaime Zaldívar, le dijo que dejará de estar investigando y mejor se enfocará en la quimioterapia de su hija, quien estaba muriendo y que no perdiera el tiempo en esos asuntos.

Te puede interesar

“A parte de la mala noticia el director Jaime Zaldívar me agarró del hombro y me dijo: “deja de estar investigando y primero fírmame aquí la #quimioterapia de tu hija que se está muriendo, y después sigues investigando”” Guadalupe García@Tu_IMSS @CONAMED_SALUD— Adriana Delgado Ruiz (@AdriDelgadoRuiz) August 18, 2020

Es por eso que acudió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, institución que, "hicieron ¡una valoración de lo que hicieron con mi hija y me confirmaron que fue negligencia médica. Para los dos años que llevo, me cuantifican 260 mil pesos. He ido a todos lados para buscar ayuda y me dicen que no me pueden ayudar".

Escucha la entrevista aquí:

