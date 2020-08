México, interesado en participar en la fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard sostuvo esta tarde una reunión con el embajador ruso Víctor K. Koronelli para exponerle el interés de México de participar en la fase 3 de la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19.

“Agradezco al Embajador de la Federación Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna Sputnik 5. Le externé nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad posible en México”, informó en su cuenta de Twitter el canciller mexicano.

Muy buena reunión con Víctor K. Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en México, acerca de la vacuna Sputnik 5. Avanzamos. pic.twitter.com/6kpFbYiYjs— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 19, 2020

A través de la Secretaría de Salud, México dará seguimiento a las características de la vacuna y su avance clínico.

“Muy buena reunión con Víctor K. Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en México, acerca de la vacuna Sputnik 5. Avanzamos”, señaló en un segundo mensaje en la red social.

Actualmente México ya tiene cuatro memorándum de entendimiento para participar en la fase 3 de vacunas contra el COVID-19 con las farmacéuticas Sanofi-Pasteur, Janssen Pharmaceuticals, Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc.

Por: Paris Alejandro Salazar

