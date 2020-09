Lozoya no ha denunciado todo; compra de Fertinal peor que Agronitrogenados: AMLO

Torreón, Coahuila.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el director el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, no ha señalado ni denunciado todo lo que sabe sobre los sobornos y compras irregulares en la paraestatal en la administración pasada.

En la conferencia matutina, López Obrador dijo que no se ha denunciado la compra de la planta de fertilizantes Fertinal, que representa un desfalco al erario que supera al de Agronitrogenados.

“Todavía está peor el otro asunto que no señala por cierto Lozoya de manera inexplicable, por eso hay que ir al fondo, otra planta de fertilizante que compraron en el mismo tiempo, que se pagaron también como 9 mil millones de pesos ahí está la deuda ¿Saben quién le daba los créditos para todo esto? La banca de desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior”, explicó.

Daño a finanzas públicas

López Obrador señaló que existe un daño a las finanzas públicas de 15 mil millones de dólares por los subsidios a Odebrecht en la planta de etileno XXI.

“Otra desviación, (…) lo de la planta de Etileno XXI de Odebrecht, imagínense el contrato que firmaron, que Pemex se compromete a entregarle el gas etano para la fábrica de polietileno con un 30 por ciento de descuento del precio de comercio

"A eso me refería de "hedor" de 5 mil millones de peso, pero no sólo eso otro subsidio porque Pemex para el transporte del gas otros 5 mil millones, o sea que ya le terminó costando al empresa el 30 por ciento de lo que cuesta en el mercado, el 70 por ciento es subsidio de Pemex, es presupuesto público", expuso.

Por Paris Alejandro Salazar/Enviado y Francisco Nieto

